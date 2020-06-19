Адвокат заявил, что семья погибшего Захарова примет любое решение суда по делу Ефремова

Москва, 19 июня. Семья погибшего водителя Сергея Захарова примет любое решение прокурора и суда в деле о смертельном ДТП в центре Москвы, которое устроил актер Михаил Ефремов. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Юрист подчеркнул. что ни он сам, ни семья Захарова не станут высказывать свое мнение о том, должен Ефремов получить реальный уголовный срок или же нет.

«Безоговорочное принятие решения прокурора, а затем суда. Тут наша позиция остается неизменной», — цитирует его NewInform.

Добровинский при этом не исключил, что заслуженный артист России отделается условным сроком.

«Я на самом деле не знаю, что значит «отмазаться». Могу только сказать, что у него есть вполне себе шансы получить пять-семь лет условного срока», — констатировал адвокат.

Напомним, что Ефремов 8 июня пьяный сел за руль своего джипа, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон. В крови актера обнаружили следы алкоголя и наркотиков, он не пострадал. А водитель фургона Захаров получил несовместимые с жизнью травмы.

Ефремова отправили под двухмесячный домашний арест, в его отношении возбуждено уголовное дело. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Поступок Ефремова вызвал широкий общественный резонанс. В Сети его прозвали «гражданином-убийцей», потребовали лишить звания заслуженного артиста РФ.

Осудили поведение актера и многие его коллеги, а также политические и общественные деятели. Однако нашлись и те, кто попытался его оправдать. Например, либеральная общественность.

Такие попытки возмутили эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогера Вадима Манукяна. Ситуация с Ефремовым напомнила ему происходившее годом ранее вокруг дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревали в сбыте наркотиков. Однако тогда вопрос был спорный, а в нынешнем случае вина Ефремова в гибели человека очевидна. Поэтому Манукян уверен, что актера необходимо наказать по всей строгости закона.