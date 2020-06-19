«ОПГ Косово»: почему частично признанным государством управляют военные преступники

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Когда в феврале 2008 года Косово провозгласило «независимость», западные средства массовой информации приветствовали расчленение Сербии Соединенными Штатами, Европейским союзом и НАТО как успех на ниве привнесения «мира и стабильности» в регион.

Если под «миром» подразумевается разгул преступности, а под «стабильностью» — абсолютная свобода действий и безнаказанность преступных группировок, то Косово и правда образец. Редакция Telegram-канала «ЧВК Медиа» в рамках проекта ФАН «Антитеррор» рассказывает о том, как боевики Армии освобождения Косово (АОК) стали управлять частично признанным государством и устранять всех свидетелей своих зверств.

После войны

На момент окончания войны в 1999 году численность бойцов Армии освобождения Косово (АОК) оценивалась примерно в двадцать тысяч человек. Около половины из них вернулись к своим прежним занятиям, а пять тысяч были интегрированы в Корпус защиты Косово (КЗК). Вскоре после создания корпуса в 2000 году его сотрудников стали обвинять в вымогательствах денег у бизнесменов под видом «налогов» для правительства Хашима Тачи. После войны KFOR неохотно занимались решением проблем, связанных с преступлениями, совершаемыми членами КЗК.

Хотя «освободительная армия» была официально распущена после окончания войны, некоторые полевые командиры просто сменили камуфляж на деловые костюмы и ушли в политику. Например, один из главарей АОК Хашим Тачи, который считается одной из центральных фигур организованной преступности в стране, возглавил Демократическую партию Косово (PDK). Его правой рукой и заместителем в партии стал бывший полевой командир АОК Фатмир Лимай. Другой военный преступник — Рамуш Харадинай — основал и возглавил партию «Альянс за будущее Косово» (AAK). Членами обеих партий в большинстве своем стали вчерашние боевики и «братья по оружию».

В последующие годы члены ДПК и ААК были обвинены и признаны виновными в различных преступлениях: мошенничество, коррупция, злоупотребление полномочиями, убийства и, конечно же, военные преступления (некоторые проходили обвиняемыми по нескольким эпизодам одновременно).

Около 2,5 тыс. бывших боевиков Армии освобождения Косово вошли в состав полиции, около 30 из них — в ее неофициальное «разведывательное подразделение» — Косовскую информационную службу (SHIK или K-SHIK). SHIK была сформирована во время войны при содействии американской разведки и, возможно, других спецслужб, а затем стала фактически подразделением правящей партии ДПК. Вскоре «разведслужба» установила прочные связи с преступными организациями и повернула свое оружие против политических конкурентов. После череды скандалов и обвинений сотрудников службы в совершении заказных убийств, SHIK была расформирована в 2008 году.

В ноябре 2009 года появилось видеообращение некоего Назима Баллака, в котором он признавался, что совершал заказные убийства по указке руководителей SHIK. На основании этого признания в течение года Миссия ЕС по вопросам законности и правопорядка в Косово (ЕВЛЕКС) произвела четыре ареста по подозрению в совершении более 20 политически мотивированных убийств в период с 1999 по 2003 годы. Согласно материалам дела, после окончания конфликта в Косово по политическим мотивам были убиты десятки высокопоставленных политических деятелей и активистов партии «Демократическая лига Косово» (ДЛК). Эти обвинения были отвергнуты лидером ДПК и бывшим директором SHIK Кадри Весели.

Баллак и трое других арестованных по этому делу проходили подозреваемыми в убийствах и покушениях на убийство политических деятелей по приказу Косовской информационной службы, однако их вина так и не была доказана в суде.

Реинтеграция бывших боевиков АОК на ключевые посты в полицейских и армейских подразделениях в рамках постконфликтного урегулирования стала большой проблемой в Косово. Так как зачастую она основывалась на протекции, это привело к росту уровня коррупции и поставило под угрозу независимость полиции и судебных органов, так как многие бывшие боевики и сотрудники полиции оказались связаны с криминалом.

Западные спецслужбы, которые в первые годы своей деятельности неоднократно закрывали глаза на формирующуюся связь криминалитета и политиков в Косово, способствовали росту организованной преступности. Многие боевики АОК, главной целью которых, возможно, было создание свободного и независимого Косово, постепенно установили тесные связи с криминальными кругами из албанской диаспоры. Однако, несмотря на некоторые разговоры в прессе о теневой практике Армии освобождения Косово, похоже, никто не обратил особого внимания на эту крепнущую связь.

Вскоре военные преступники из числа полевых командиров АОК стали видными политиками сепаратистского анклава, а сложившиеся между ними и криминалитетом связи размыли границы между формальными и неформальными течениями в послевоенном Косово. Все это в конечном счете привело к тому, что «светлое» будущее Косово, ради которого натовские бомбардировщики «утюжили» Югославию 78 дней, оказалось далеко не светлым, а Косово трудно назвать государством — это скорее большая организованная преступная группировка.

Доказательная база

Первым детальным анализом криминальной обстановки в Косово стал отчет, подготовленный Федеральной разведывательной службой Германии (BND) в феврале 2005 года. Немецкие разведчики пришли к выводу, что косовские политики Рамуш Харадинай и Хашим Тачи были замешаны в торговле наркотиками. Согласно этому докладу именно они «отвечают за тесные связи между политикой, бизнесом и ОПГ в Косово. Преступные сети, стоящие за этим, поощряют политическую нестабильность и не заинтересованы в том, чтобы построить функционирующее государство, что могло бы негативно сказаться на их процветающей торговле». Тачи в этом докладе называют заказчиком убийств, совершенных киллером по кличке Африми, на счету которого, по меньшей мере, одиннадцать жертв.

Доклад, подготовленный в 2010 году швейцарским парламентарием Диком Марти и принятый Советом Европы, подтвердил многие из выводов, сделанных немецкой разведкой. В этом докладе другие бывшие командиры АОК обвинялись в серьезных нарушениях прав человека, включая торговлю наркотиками, органами и людьми.

В 2011 году в руки журналистов британского издания The Guardian попал отчет с грифом «секретно» о деятельности Тачи. Документ был составлен сотрудниками разведки нескольких стран НАТО еще в 2004 году, и в нем нынешний президент Косово был назван одной из «самых больших шишек» в организованной преступности в стране. Данные в докладе указывали на то, что США и другим западным странам, поддерживающим правительство Косово, уже в течение нескольких лет было хорошо известно о преступных связях Тачи.

Согласно докладу Берлинского института европейской политики, подготовленному в 2007 году, наркотики, торговля людьми и контрабанда оружия, кражи, грабежи и угон автомобилей являются единственными растущими и прибыльными секторами экономики Косово. По скоромным оценкам, годовой денежный оборот косовской мафии в те годы составлял около 550 млн. евро. Это четверть ВВП страны, который искусственно завышался за счет огромных международных трансфертов. Реальная власть в Косово принадлежит 15-20 семейным кланам, которые контролируют «почти все существенные ключевые общественно значимые позиции» и «тесно связаны с видными политическими деятелями». Саму страну авторы доклада называют «многофункциональным поликриминальным регионом», который играет важную роль в качестве транзитного хаба для афганского героина.

Почему же вышло так, что никто из тех, кого все эти отчеты и доклады открыто назвали преступниками, не были осуждены? Кто-то возможно скажет, что политикам в США и ЕС выгодно существование такого преступного анклава на Балканах. Сомнительная выгода, если задуматься: сейчас Косово со всех сторон окружено странами ЕС и/или НАТО и вряд ли они рады такому преступному соседу. Вероятно, такая ситуация объясняется двумя причинами.

Первая — на начальном этапе постконфликтного урегулирования бывшие лидеры АОК, сразу после войны ставшие популярными политиками, могли угрожать развязыванием нового конфликта: ведь они — герои освободительной войны для местного населения и отцы-командиры для бывших соратников по борьбе, а ныне членов главных политических партий, с которыми они рука об руку сражались против Сербии.

Вторая — народные избранники, активно используя свой авторитет и связи, заставили замолчать, а то и попросту убили всех, кто мог свидетельствовать против них в суде по обвинениям, выдвинутым на основании данных докладов. А если нет доказательств вины человека — значит, он невиновен. Именно так работает правосудие.

Детальный взгляд на биографии «несвятой троицы» — Хашим Тачи (кличка Змея), Фатмир Лимай (кличка Сталь) и Рамуш Харадинай (кличка Улыбка) поможет понять, как создавалась «ОПГ “Косово”».

Змея, Сталь и Улыбка

С подробностями криминального прошлого (и настоящего) действующего президента Косово Хашима Тачи по кличке Змея вы можете ознакомиться в статье автора Telegram-канала «Балканская сплетница» для проекта «Антитеррор».

Бывший полевой командир АОК, правая рука Тачи и заместитель председателя ДПК, был арестован в Словении в январе 2003 года, став первым членом АОК, обвиненным в совершении преступлений в ходе войны в Косово. Он наряду с Исаком Муслиу, Харадином Бала и Агимом Муртези предстал перед Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ).

Ему вменялось в вину следующее:

с мая по октябрь 1998 года Лимай был командиром 121-й бригады АОК. На этой должности он отвечал за тайный концлагерь Лапушник вблизи города Глоговац в Косово и руководил работой тюремного персонала АОК, включая командира военного сектора Исака Муслиу и охранника Харадина Бала. За это время несколько заключенных концлагеря подверглись насилию и были убиты;

в конце июля 1998 года АОК покинула Лапушник, когда сербские силы восстановили контроль над этим районом. Десять албанских гражданских лиц, ранее содержавшихся в лагере, были убиты боевиками АОК в близлежащих горах Бериша;

в октябре 1998 года два албанских гражданских лица, подозреваемых в пособничестве сербам, были похищены боевиками АОК возле мечети в деревне Беланица и казнены на въезде в деревню Кравэсари. Лимай был проинформирован об убийстве и видел эти два тела.

в период с января по середину июня 1999 года Лимай отвечал за работу лагеря АОК в деревне Клечка. После поражения в бою за Ораховац 22 июля 1998 года члены АОК разместили в Клечке 43 похищенных серба из числа гражданского населения. Кроме них там удерживали сотрудников югославского МВД. Заключенные подвергались пыткам, женщины были изнасилованы. В конце июля 22 гражданских серба были казнены, а их тела сожгли в печи для извести.

В общей сложности обвинения состояли из пяти пунктов в преступлениях против человечности (пытки, убийства, бесчеловечные акты) и пяти за военные преступления (жестокое обращение, пытки, убийство). Однако, в ноябре 2005 года он был оправдан (наряду с Исаком Муслиу и Агимом Муртези) по всем пунктам обвинения за отсутствием доказательств и встречен в Косово как герой, в то время как Харадин Бала (рядовой охранник) был приговорен к 13 годам лишения свободы.

Следующая попытка привлечь Лимая к уголовной ответственности была предпринята в 2006 году, но доказательств опять было недостаточно. Однако в 2011 году наметился сдвиг — сторона обвинения планировала привлечь к делу «свидетеля Х», который утверждал что лично убил двоих человек по прямому приказу Лимая, и в марте того же года Лимай вместе с восьмью другими подозреваемыми был арестован по подозрению в причастности к убийствам в Клечке. Суд ЕВЛЕКС утвердил обвинительное заключение, и Лимай был помещен под домашний арест. Судебное разбирательство в отношении него началось в ноябре того же года, но дело развалилось, т.к. «свидетель Х» — Агим Зогай был найден мертвым в Германии. Немецкие власти назвали его смерть самоубийством, хотя незадолго до смерти Зогай сообщил, что брат Лимая угрожал «взорвать его и всю его семью» в случае, если тот даст показания. Другой потенциальный свидетель убийств в Клечке, опасаясь за свою безопасность, решил не давать показания после известия о смерти Зогая. И в мае следующего года суд ЕВЛЕКС снял все обвинения с Лимая и других фигурантов дела. В ноябре 2012 года Верховный суд Косово отменил этот приговор, но в следующем году все обвинения были сняты из-за нехватки доказательств. В 2016 году Специальная прокуратура Республики Косово (СПРК), действующая под эгидой ЕВЛЕКС, обратилась в Верховный суд с апелляцией, но и она была отклонена.

Многочисленные попытки привлечь Лимая к ответственности провалились, свидетели по его делам были запуганы или «покончили с собой». Каждый раз он выходил сухим из воды, более того — его репутация внутри страны нисколько не пострадала — в 2017 году он стал заместителем премьер-министра Косово Рамуша Харадиная и пробыл на этом посту до декабря 2020 г.

Во время войны Рамуш Харадинай был полевым командиром АОК в т.н. зоне операций Дукаджин. Личный авторитет, позволивший ему занять должность командира отряда «Черные орлы» и коменданта Метохии, он заслужил за личную жестокость. Перед ним трепетали албанцы — а о неалбанцах, в первую очередь о сербах, не приходится и говорить. Под его рукой для большинства жертв смерть становилась избавлением — обычно ей предшествовали зверские пытки и издевательства. Во время американских бомбардировок Харадинай стал одним из немногих командиров АОК, которые получили спутниковые телефоны для непосредственной связи с войсками НАТО и координации их действий. По этим же телефонам натовские бомбардировщики наводили и на сербские объекты в Косово. В результате комендант Метохии становится начальником штаба АОК, подминает под себя наркотрафик, контрабанду оружия, сигарет и машин.

Бывший британский военнослужащий, проходивший службу в Контрольной миссии в Косово, охарактеризовал Харадиная как «психопата» и заявлял, что тот терроризировал своих людей и местное население.

«Бывает кто-нибудь передаст ему информацию, и он исчезнет на два часа. В результате в канаве оказывались несколько тел», — добавил британец.

Обстоятельства гибели соратника Харадиная Суада Коррая, который был оператором спутникового телефона, выданного Харадинаю американцами, косвенно подтверждают слова британского военнослужащего. Через две недели после окончания войны Коррай вышел из дома и больше не вернулся, а несколько недель спустя его обугленные останки были найдены в близлежащем лесу. В записке, найденной рядом с останками, было указано, что он «убит сербами». Остается только гадать какие тайны унес с собой в могилу Коррай.

В 2000 году произошел курьезный случай, описанный газетой «Взгляд»:

«Нетрезвый Харадинай зацепился словами с российскими десантниками на блокпосте KFOR, громко ругался на понятном для русских сербском и призывал к бою один на один. Один из десантников не выдержал и принял вызов, хотя по уставу это не положено, а в отношении местного населения (под эту категорию попадал и Харадинай) требуется соблюдать особую вежливость. На сей раз с вежливостью не сложилось, и в результате скоротечного поединка Харадинай попал в больницу с разбитой головой. Имя героя до сих пор засекречено, но известно, что он почти не пострадал».

В этом же году в деревне Стрельц на западе Косово произошла перестрелка. Полиция ООН, расследовавшая это происшествие, обвинила американских военных в сокрытии улик, указывавших на причастность Харадиная. По словам следователей, американцы извлекли пули из стен на месте происшествия. После инцидента Харадиная доставили на вертолете на базу СВ США Кэмп-Бондстил, а затем перевезли в Германию для лечения от осколочных ранений в американском военном госпитале. Следователям ООН в доступе к Харадинаю было отказано.

Пикантности этой ситуации добавляло то, что деревня расположена далеко за пределами зоны ответственности военного контингента США, которая находилась на юго-востоке края. После гневных телефонных звонков от Фреда Пэскоу, американского полицейского, возглавлявшего расследование ООН, улики по данному инциденту были в конечном итоге переданы. Но Харадинаю удалось выйти сухим из воды.

Политическая карьера и суды

В 2000 году Харадинай, недолго пробыв заместителем командующего КЗК, уходит из организации и объявляет о решении идти в политику. На следующий год он создает партию «Альянс за будущее Косово» (АБК), становится ее лидером и в качестве гостя американского конгрессмена Бенджамина Гиллмана приезжает в Вашингтон для сбора средств на предвыборную кампанию.

Интересный штрих к этому периоду биографии Харадиная можно обнаружить в упомянутом ранее докладе немецкой разведки. В нем высокопоставленный немецкий офицер полиции ООН сообщал, что главная задача американского генерала Стивена Шука, который с 2003 по 2004 год занимал должность начальника штаба «Сил для Косово» (KFOR) на базе Кэмп Бондстил, заключается в том, чтобы «раз в неделю напиваться с Рамушем Харадинаем».

Собутыльник американского генерала был избран премьер-министром Косово в 2004 году, но несмотря на высокий публичный пост, не разорвал свои связи с криминалом. В упомянутом ранее докладе немецкой разведки, опубликованном в 2005 году, сообщалось, что «структуры вокруг Рамуша Харадиная, опирающиеся на семейные кланы в районе Дечани, занимаются всем спектром преступной, политической и военной деятельности, которая оказывает существенное влияние на обстановку в плане безопасности на всей территории Косово. Группа насчитывает примерно 100 членов и занимается контрабандой оружия и наркотиков, а также незаконной торговлей товарами, облагаемыми таможенной пошлиной. Кроме того, он контролирует местные органы власти».

В 2005 году МТБЮ предъявил Харадинаю обвинения в военных преступлениях, поэтому он ушел в отставку. Процесс над ним вызывал недоумение. Он не только был отпущен на временную свободу, но и получил возможность вести политическую деятельность «под контролем Миссии ООН в Косово» (единственный случай в практике трибунала). К нему с симпатией относились бывшие руководители Миссии ООН в Косово Сорен Йессен-Петерсен и Иоахим Рюккер. Между тем один за другим замолкали, отказывались от показаний, а то и просто «по несчастному стечению обстоятельств» уходили из жизни свидетели, вызванные на процесс стороной обвинения.

В ходе процесса 2007 года Прокуратура МБТЮ во главе с Карлой Дель Понте вменила в вину Харадинаю и двум его подручным 37 эпизодов преступлений против человечности. По «случайному» стечению обстоятельств из десяти «свидетелей обвинения — албанцы по национальности — погибли в период судебного следствия и показаний против Харадиная дать не смогли. Кого-то сбила машина на пляже в Черногории, кто-то в одиночку и с голыми руками напал в баре на шестерых громил, которые его зарезали на глазах у десятка свидетелей, но большинство сгинули в результате классических заказных убийств», — сообщает газета «Взгляд». Единственный оставшийся в живых — Шефкет Кабаши — отказался давать показания, сославшись на невыполнение обвинением условий, установленных для дачи показаний (читай: сторона обвинения не способна обеспечить защиту свидетеля). Адвокаты Харадиная демонстративно не представили на суд ни одного свидетеля защиты, издевательски заявив, что у обвинения не будет доказательств, которые придется опровергать.

Как нетрудно догадаться, Харадинай был полностью оправдан за недостаточностью улик.

Кто виноват и что делать?

Вот уже почти два десятилетия «независимое» Косово существует под властью военных преступников, которые не сидят в тюрьме только потому, что запугали или убили всех, кто готов был свидетельствовать против них. Коррупция и сращение органов власти и криминальных структур привели к росту преступности в масштабах всего края: коррупция в правоохранительных органах, рэкет, убийства, вымогательства на различных уровнях политической власти привели к тому, что Косово стало европейским хабом наркотрафика на так называемом «Балканском маршруте», по которому наркотики из Афганистана через Иран и Турцию попадают в Западную Европу.

Эта статья — попытка дать ответ на первый извечный вопрос: «Кто виноват?» Ответить на второй извечный вопрос — «Что делать?» — должны те, кто наиболее заинтересован в этом — в первую очередь ООН и власти ЕС.