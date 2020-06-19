Путин поздравил актрису Наталью Селезневу с 75-летием

Москва, 19 июня. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем звезду советского кино Наталью Селезневу. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Национальный лидер отметил талант актрисы и ее верность профессии.

«Вы состоялись на актерском поприще, сыграли множество разноплановых, но неизменно интересных ролей в кино и на сцене прославленного Театра Сатиры. Почитатели Вашего таланта ценят и любят Вас за искренность и обаяние, за верность профессии, которой посвятили жизнь», — сказано в телеграмме.

Путин пожелал артистке здоровья, успехов в творчестве и вдохновения.

Наталья Селезнева родилась в июне 1945 года в Москве, на сцену впервые вышла еще в детстве, занимаясь в театре. Всесоюзную известность актриса приобрела благодаря главной роли в фильме Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Кроме того, она запомнилась своим участием в кинокартинах «Приключения желтого чемоданчика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Точка, точка, запятая…»

Ранее свой день рождения отпраздновал юморист Максим Галкин. Артист выложил в Сеть оригинальное поздравление от детей. Также теплые слова в его адрес направили многие звезды российского шоу-бизнеса, передают «Дни.ру».