В 50 регионах готовы организовать видеонаблюдение на голосовании по Конституции России

Москва, 19 июня. Видеонаблюдение во время проведения общероссийского голосования по закону о поправках к конституции готовы организовать около 50 регионов России. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«На сегодняшний день уже около 50 регионов откликнулись и сейчас занимаются тем, чтобы у них было организовано в той или иной степени видеонаблюдение, — сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК. — Всего организовать видеонаблюдение планируется в 70 регионах России».

Глава ЦИК также заявила, что необходимо расширить возможности для желающих принять участие в наблюдении за ходом общероссийского голосования. По ее словам, для наблюдателей следует «снять все бюрократические препоны».

«Мы готовим обращение в Общественную палату России с просьбой максимально сдвинуть сроки приема заявлений на участие в наблюдении вплоть до 30 июня и упростить процедуру назначения наблюдателей», — добавила глава ЦИК.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию должно было состояться 22 апреля, но было перенесено в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Новую дату референдума — 1 июля — президент РФ Владимир Путин одобрил 1 июня на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок.

Процесс голосования будет длиться в период с 25 июня по 1 июля. Решение проводить его в течение недели связано с необходимостью обеспечить безопасность граждан в условиях коронавируса.