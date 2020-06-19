Британский репортер подметил сходство беспорядков в Лондоне с Евромайданом

Британские либералы и расисты из движения Black Lives Matter используют при погромах в Лондоне полный арсенал приемов уличной войны с киевского Евромайдана, а городские власти и полиция почти так же бездействуют. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал известный британский журналист Грэм Филлипс, побывавший на улицах столицы королевства во время беспорядков.

«Вы, конечно, в курсе, что в течение нескольких последних недель у нас проходят протесты Black Lives Matter, — рассказывает Грэм. — Это расистская группировка, сеющая разобщение в обществе. Реальной причины у происходящего в Великобритании нет, и вначале эти выступления хотя бы были мирными. К сожалению, мирная музыка играла недолго».

Затем протесты быстро радикализировались. Появились крайне агрессивные и расистские лозунги против белых британцев, а сама толпа стала более решительной, заметил Филлипс.

«Некоторые СМИ в России уже назвали это «британским Майданом». Прямо в центре Лондона — беспредел, хаос, окровавленные полицейские, — продолжает журналист. — Станет ли это и в самом деле «британским Майданом», мы скоро узнаем».

Но уже сейчас всем очевидно, что конфликт в обществе только усиливается. Простые британцы возмущены как откровенным беспределом, который творят бандиты из Black Lives Matter, так и бездействием городских властей и полиции, которые ничего не делают для защиты Лондона и других городов, отмечает Грэм.

«Из-за Black Lives Matter в Великобритании происходит массовый снос памятников, — объясняет Филлипс. — Они хотят снести все, включая памятник Уинстону Черчиллю, главному британскому герою. А наша полиция слишком напугана, чтобы остановить погромщиков, и предпочитает ничего не делать».

Испуганные полицейские, часть которых были женщинами, просто бежали от озверевшей толпы под градом пустых бутылок, добавил репортер.

По словам независимого журналиста, критиковать Black Lives Matter в британских СМИ запрещено. Зато можно сколько угодно оскорблять белых британцев, которые пытаются защитить Лондон от вандалов и преступников.

«Заметьте, многие из протестующих — это те, кого в России называют «либерастами», — подчеркнул Грэм. — Когда они не протестуют, то проводят все свое время в социальных сетях. Они стремятся стереть британскую культуру и историю: памятники, книги, телешоу — вообще все! Кстати, если вы не поддерживаете этих хулиганов, то получается, что вы «расист». Наши СМИ на 100% топят за них. Об этом я говорю в своем видео».

Как рассказывает Филлипс, 7 июня одна из протестующих подожгла британский флаг у мемориала «Кенотаф», посвященного павшим солдатам (ближайшая его аналогия в России — Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены). А 8 июня Black Lives Matter попытались снести памятник Черчиллю в Лондоне, но группа молодых белых ребят не дали им это сделать. Полиция заставила силой разойтись защитников памятника и не вмешивалась, когда потом вандалы изрисовали оставшийся без защиты монумент оскорбительными надписями.

«Многие из активистов этих событий, такие как «Антифа» и другие, — это те же люди, которые участвовал в британских акциях протеста в последние годы: против Brexit, изменения климата, против Дональда Трампа… Многих из них я даже узнаю, — признает Грэм. — Таким образом, для некоторых это не более чем модная причина быть «сопричастным». Полная поддержка Black Lives Matter, причем не только британскими СМИ, но и брендами одежды, спортивными командами и т. д., сделали погромы модным трендом 2020 года».

По свидетельству репортера, сегодня ситуация в Великобритании немного успокоилась, но потенциал для провокаций остается крайне высоким. С учетом того, что активисты Black Lives Matter способны быстро объявить мобилизацию, ситуация может обостриться в любой момент в соответствии с политической или другой повесткой.

Большинство британских СМИ, в том числе BBC и Sky, называют погромы Black Lives Matter исключительно «мирными протестами», а защитников Лондона — «агрессивным быдлом», расистами и крайне правыми, с возмущением отмечает репортер. Столь однобокая подача информации в медиа — еще один из приемов, который применялся во время киевского Евромайдана, отмечает Филлипс.

«Тема памятников сейчас очень актуальна, и поэтому я хотел бы поделиться с вами небольшим фактом: над входом в главный офис BBC в Лондоне установлена скульптура мужчины, который прижался сзади к обнаженному мальчику, — делится своим наблюдением Грэм. — Она называется «Просперо и Ариэль». Мало того, что скульптор Эрик Гилл изнасиловал свою сестру и дочерей, так он даже изнасиловал свою собаку! Но я не прошу убрать этот памятник, он как раз стоит в наиболее подходящем для этого месте. Потому что BBC — это токсичные педофилы, таковы факты».

Массовые беспорядки перекинулись в Великобританию из США, где они вспыхнули после смерти 46-летнего темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Он был задержан полицейскими 25 мая возле одного из магазинов за попытку расплатиться фальшивыми деньгами.

13 июня в британской столице начались столкновения участников Black Lives Matter с футбольными фанатами, а также с полицией. Для восстановления порядка правоохранителям пришлось брать штурмом железнодорожную станцию «Ватерлоо».