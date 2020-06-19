Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за фейки о коронавирусе

Москва, 19 июня. Арбатский мировой суд Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» на 260 тысяч рублей за распространение недостоверной информации, соответствующие решения суд вынес 5 и 15 июня.

«Признать ЗАО «Эхо Москвы» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ», — сказано в решении от 5 июня.

Решением от 15 июня суд признал «Эхо Москвы» виновным по той же статье о распространении недостоверной информации под видом достоверной и назначил штраф в 60 тысяч рублей.

По данным источника ТАСС, причиной штрафа стала публикация о коронавирусе. Генпрокуратура направила в Роскомнадзор материалы для привлечения радиостанции «Эхо Москвы» к ответственности за фейк о коронавирусе на сайте ее оренбургского отделения. В статье говорилось о том, что якобы «УФСИН пытается скрыть вспышку неизвестного заболевания в оренбургской ИК-8».

Примечательно, что это не единственный случай публикации фейков на «Эхо Москвы». Ранее Федеральное агентство новостей направило в СК РФ и прокуратуру просьбу проверить статью члена КПРФ Валерия Рашкина «Эпидемия» с секретами», опубликованную на сайте «Эхо Москвы». В статье Рашкин критикует российские власти за принятые меры против распространения коронавируса. В качестве «аргументов» член КПРФ приводит сразу несколько фейков об эпидемии в России. По факту обращения СК РФ организовал проверку.

Кроме того, журналистка «Эха Москвы» Юлия Латынина призналась в распространении ложной информации о ситуации с COVID-19 в городе Нижнекамске Республики Татарстан. В апреле 2020 года Латынина зачитала «письмо-обращение врачей Нижнекамска». Она получила «документ» от «Альянса врачей» — организации, связанной с Алексеем Навальным. Список фейков «Эха Москвы» регулярно пополняется.