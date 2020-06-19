Русские вышли к Сейму Латвии отстаивать георгиевскую ленту

В Риге у здания Сейма ЛР активисты партии «Русский союз Латвии» (РСЛ) 18 июня провели предупредительный митинг-пикет в защиту георгиевской ленточки, которую латвийские депутаты хотят запретить, как запретили недавно советскую форму и атрибутику во время публичных мероприятий, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Запретить запрещать!

Лозунги митинга, начертанные на плакатах на русском и латышском, гласили: «Запретить идиотов в Сейме!», «Запретить запрещать!», «Память не запретишь!». А под фотографиями тигра и шмеля было написано по-латышски: «Попробуй меня запретить!». Ведь участники митинга-пикета совершенно открыто заявили, что не будут исполнять запреты, выходя на акции в честь Дня Победы, освобождения Риги, начала войны и другие мероприятия, связанные с Великой Отечественной, с флажками или в одежде цветов георгиевской ленточки в случае ее запрета.

«Деятельность национал-радикалов по запрету символов совершенно непродуктивна, это глупость и идиотизм, — отметил в своей речи сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов. — Если даже закон пройдет все три чтения в Сейме, мы как использовали георгиевскую ленточку, так и будем ее использовать. Это будет первый закон, который мы будем осознанно не выполнять».

Политик отметил, что большинство в МВД Латвии против этого запрета.

«На ленточке — цвета ярости и отваги, пламени и дыма. И достаточно перенести их на любой элемент одежды или на флажок, как идиотский запрет, который придумали националисты, перестанет действовать, — указал Митрофанов. — Мы изготовим и раздадим десятки тысяч флажков в цветах георгиевской ленточки. Но если в соревновании идиотизма депутаты Сейма запретят использовать в Латвии черный и оранжевый цвета вообще, то мы предложим использовать ленточки чисто красного цвета — как символ знамени Победы. Запретят и эти ленточки, тогда мы раздадим красные флажки и все равно преодолеем эти запреты. Потому что память о тех, кто разгромил нацизм, не победить и не искоренить».

Русский политик подчеркнул, что георгиевская ленточка — это не символ конфронтации, а дружественный шаг по отношению ко всем жителям страны.

«И эта традиция будет жить! Победа будет за нами, потому что за нами историческая память, справедливость и здравый смысл», — подытожил Мирослав Митрофанов.

Глупость депутатов Сейма не лечится

Выступавшие следом отмечали глупость депутатов, которые вместо решения экономических вопросов и выхода из кризиса после карантина (а Латвия теряет остатки транзита и влезает во все большие долги) нацелили внимание на запрет георгиевской ленты. Политики еще и влезли в частный бизнес, запретив операторам кабельных телесетей демонстрировать программы на русском более 20% в общей сетке вещания.

«В здании Сейма в годы войны был штаб СС во главе с генералом Еккельном (Фридрих Еккельн — немецкий военный преступник, обергруппенфюрер СС и генерал полиции Третьего рейха на оккупированной территории СССР. — Прим. ФАН), одним из палачей Латвии, которого в 1945 году поймали в Берлине, судили в Латвии и повесили, — напомнил собравшимся о судьбе националистов доктор педагогических наук и бывший депутат Сейма Яков Плинер. — В то время, когда нужно решать проблемы образования, медицины, экономики, социальной помощи и многие другие, они (депутаты. — Прим. ФАН), чтобы отвлечь внимание народа, ополчились против георгиевской ленточки».

А ведь и георгиевский крест, и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» были именно с такой пятиугольной колодкой в оранжево-черных полосках. И солдатский орден Славы тоже имеет такие цвета, подчеркнул педагог, возглавлявший 26 лет частную русскую школу «Эврика» в Риге, которую власти сознательно разгромили.

Активист Виктор Елкин назвал попытки запрета георгиевской ленточки еще одной проверкой на прочность русской общины:

«Холокост не начинался с уничтожения евреев, он начинался с указания надеть желтые звезды, а потом переселиться в гетто…»

В Латвии все прошедшие 30 лет Сейм, правительство, президенты, которые придерживаются ультра-националистических взглядов, проводили и проводят жесткую политику по вытеснению всего русского из всех возможных сфер жизни. Но русофобия убивает прежде всего тех, кто ее проводит. Ненависть деструктивна и разрушительна, о чем свидетельствуют сами латвийские эксперты, подведя недавно итоги 30-летия политики, которая привела Латвию к нищете, расколу и убыли населения.