Нью-Йорк, 19 июня. Генеральная ассамблея ООН избрала Кению пятым непостоянным членом в Совет Безопасности на 2021–2022 годы. Об этом объявил председатель 74-й сессии Генассамблеи Тиджани Мухаммад-Бандэ.

В число непостоянных членов Совбеза вошли Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия. Эти государства набрали необходимое количество голосов еще во время голосования 17 июня.

В соответствии с уставом организации, в СБ ООН состоят пять постоянных членов. Еще пять избираются каждые два года: два государства представляют Африку и Азиатско-Тихоокеанский регион, одно — Латинскую Америку и страны Карибского бассейна, еще два избираются из числа западноевропейских и других государств.

От Азии избралась Индия, получившая 184 голоса при 128 необходимых. От Африки Африканским союзом была выдвинута Кения, но Джибути также предложила свою кандидатуру. В первом туре страны набрали 113 и 78 голосов соответственно. После повторного голосования 18 июля Кения набрала 129 голосов и прошла в СБ ООН.

Ранее Кения попадала в число непостоянных членов Совбеза дважды — в 1973–1974 и 1997–1998 годах. Причем во второй раз она была единственным кандидатом от Африки.

Также страна участвует в других проектах Организации Объединенных Наций. На территории Кении развернуты штаб-квартиры программ ООН по защите окружающей среды и по населенным пунктам — UNEP и UN-HABIAT. Об этом в своей статье о развитии российско-кенийских отношений напомнил посол России в Кении Дмитрий Максимычев.

Африканские страны не ограничиваются представительскими функциями в Организации Объединенных Наций. Так, действующим председателем Генеральной Ассамблеи 74-й сессии ООН является представитель Нигерии Тиджани Мухаммад-Бандэ.

Также недавно группа африканских стран внесла в Совет ООН по правам человека проект резолюции, предусматривающей тщательное всестороннее расследование системного расизма, процветающего в США и некоторых других западных странах.