Памфилова: ЦИК не может агитировать за или против поправок в Конституцию России

Москва, 19 июня. Центризбирком не занимается агитацией за или против поправок в конституцию. Комиссия только разъясняет и информирует граждан о проведении общероссийского голосования. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова в ходе заседания комиссии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Законом о проведении общероссийского голосования, который был принят, не регулируется агитация. Это не значит, что ее нет. Просто законом она не регулируется и мы в ЦИК ее не регулируем, — сказала Элла Памфилова. — Мы не занимаемся агитацией, а разъясняем и информируем граждан России. Мы заинтересованы в том, чтобы люди пришли и выразили свою волю».

Глава ЦИК подчеркнула, что у каждого гражданина есть возможность высказать свое отношение к поправкам в конституцию. При этом, по ее словам, Центризбирком остается нейтральным, обеспечивая чистоту проведения процедуры голосования.

Напомним, внести поправки к конституции президент Владимир Путин предложил в январе этого года в ходе послания Федеральному собранию. Голосование назначили на 22 апреля, но из-за пандемии COVID-19 было принято решение перенести его.

1 июня глава ЦИК Элла Памфилова на совещании с главой государства предложила провести голосование 1 июля. Путин поддержал эту идею, отметив, что с юридической точки зрения эта дата выглядит безупречной. Указ о проведении всероссийского голосования 1 июля был подписан президентом в тот же день. Свое право проголосовать за поправки к конституции россияне смогут реализовать с 25 июня по 1 июля 2020 года. Решение растянуть голосование на неделю вызвано необходимостью обеспечить безопасность граждан в условиях пандемии коронавируса. Последний день голосования станет выходным.