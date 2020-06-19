Курды организовали постановочные «митинги протеста» на пути российского патруля

Москва, 18 июня. Российские и турецкие военные согласуют дату проведения 18-го совместного российско-турецкого патрулирования на юге Идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

Таким образом в ЦПВС отреагировали на появившуюся в сирийских СМИ информацию и том, что турецкие военные провели патрулирование по трассе М4 в Идлибе без участия россиян.

Кроме того, в ЦПВС прокомментировали ситуацию с выпускниками сирийских школ с захваченных боевиками территорий. По данным источников, турецкие военные не выпускают сирийцев с захваченных боевиками территорий, из-за этого выпускники школ не могут поступить в вузы. Более того, на подконтрольной протурецким боевикам территории пользуются турецкой лирой и внедряется обучение на турецком.

На этом фоне курдские отряды активизировали обстрелы позиций турецкой армии и протурецких формирований. Как отмечает telegram-канал «Майор и Генерал», курдские отряды уже показали свою неспособность противостоять протурецким боевикам. В прошлом году курды оказались на грани разгрома, после того как их бросили США и американские военные в Сирии.

«Спасла их тогда Россия и курдское командование поначалу на радостях чуть не собралось вступать в сирийскую армию. Но затем выяснилось, что американцы курдов бросили перед лицом турок, а вот перед лицом России и Сирии они их оставлять не собираются», — напоминает автор канала.

Курды организовали постановочные «митинги протеста» на пути проезда российско-турецкого патруля.