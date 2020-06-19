В России создали гражданский вариант арктического Ми-8

Москва, 19 июня. Холдинг «Вертолеты России», входящий в структуру «Ростеха», приступил к серийному производству арктических Ми-8 для гражданских целей, передает пресс-служба компании.

Отмечается, что Улан-Удэнский авиационный завод уже выпустил первый вертолет новой модификации.

«Вертолет Ми-8АМТ в арктическом исполнении завершил программу летных испытаний и прошел процедуру приемки независимой инспекции Росавиации», — пояснили в компании.

Машина обладает уникальной системой подогрева агрегатов трансмиссии, которую создали в Национальном центре вертолетостроения «Миль и Камов». Разработка позволяет оперативно запускать двигатели при экстремально низких температурах, даже если вертолет долгое время находился на открытом воздухе, передает радио Sputnik.

Кроме того, новый Ми-8 оснащен теплозащитой грузовой кабины. Поддержание нужной температуры в салоне также обеспечивают специальные теплоизоляционные шторы в дверях и створках. При этом внутренние коммуникации связаны не резиновыми, а тефлоновыми шлангами, устойчивые к морозам.