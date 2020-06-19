Политолог призвал реальными фактами вести борьбу с Западом за историческую правду

Москва, 19 июня. Архивные документы о первых днях Великой Отечественной войны, опубликованные Минобороны РФ, помогут сохранить историческую правду о роли Советского Союза в борьбе с фашизмом, уверен профессор РУДН, политолог Юрий Почта.

Российское военное ведомство продолжает публиковать рассекреченные архивные документы к 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. На сайте ведомства появились данные разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии, в которых отмечается, что к 22 июня 1941 года гитлеровское командование сосредоточило на границе с Советским Союзом 114 пехотных, 11 моторизованных и 15 танковых дивизий. А командование Советского Союза оперативно мобилизовало силы для ответа на нападение.

Почта объяснил, почему такие документы становятся достоянием общественности спустя столько времени после войны. Политолог напомнил, что некоторые события во избежание неверной трактовки должны оставаться под покровом. И обратил внимание на многочисленные попытки Запада переписать историю, развязанные информационные войны, на стремление преуменьшить роль СССР в победе над фашизмом.

«На этом фоне Россия вынуждена предпринимать активные действия, чтобы противопоставить лжи реальные факты, документы, хроники», — цитирует эксперта «Экономика Сегодня».

Профессор заметил, что в настоящее время Россия создает принципиально новый, научный подход к оценке событий. Он приветствовал усилия Минобороны РФ и его главы Сергея Шойгу сделать данные о Второй мировой войне всеобщим достоянием.

Кроме того, в России запланировано появление комплекса архивных материалов о войне, который будет доступен не только россиянам, но и иностранным гражданам. О его создании президент РФ Владимир Путин объявил еще в январе во время послания Федеральному собранию.

Почта напомнил, что одна из предложенных поправок к Конституции РФ зафиксирует в основном законе страны защиту исторической правды, память о подвиге защитников Отечества. Голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года.

«В борьбе за историческую правду мы должны опережать политические трактовки, которые вскоре неизбежно появятся со стороны Запада», — призвал Почта.

Напомним, что в преддверии юбилейного парада в честь 75-летия Великой Победы, который состоится 24 июн, президент России выступил с обширной статьей о главных исторических уроках Второй мировой войны. Материал опубликован в американском журнале The National Interest: таким образом российский лидер обратился, прежде всего, к Западу в стремлении перевести исторические споры в русло аргументированного и откровенного диалога.