Статью Путина об уроках Второй мировой войны опубликовали российские и зарубежные СМИ

Москва, 19 июня. Статью президента РФ Владимира Путина о Великой Отечественной войне опубликовала «Российская газета». Материал также появился в американском журнале National Interest.

В статье под заголовком «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» российский лидер напомнил о положении дел в Европе в конце 30-х годов, Мюнхенском сговоре. При этом Путин не только проанализировал события тех лет, но и поделился историей своей семьи, пережившей войну.

«Для моих родителей война — это страшные муки блокадного Ленинграда, где умер мой двухлетний брат Витя, где чудом осталась в живых мама. Отец, имея бронь, ушел добровольцем защищать родной город, поступил так же, как и миллионы советских граждан», — пишет он.

Президент подчеркивает, что не допустить повторения страшной трагедии можно только при четком понимании ее причины. Спусковым крючком для новой масштабной войны, по его мнению, стал Мюнхенский сговор, который привел к разделу Чехословакии. Британия и Франция позволили фашисткой Германии оккупировать эту восточноевропейскую страну в обмен на ненападение.

Путин отметил, что таким образом европейские страны направили устремления нацистов на восток «с прицелом на то, чтобы Германия и Советский Союз неизбежно бы столкнулись и обескровили друг друга».

Путин также напомнил о саммите СНГ в декабре прошлого года в Петербурге. Тогда жесткую реакцию президента вызвала резолюция Европейского парламента. В ней СССР обвинили в развязывании войны наряду с нацистской Германией. В резолюции ЕП утверждалось, что якобы в результате пакта Молотова — Риббентропа две тоталитарные державы поделили Восточную Европу. Путин тогда обратился к историческим документам и обратил внимание, что мировую с Гитлером еще до СССР заключили Польша, Англия, Франция, Литва, Латвия, «как бы заинтересованные в сохранении мира в Европе».

Глава государства подчеркнул, что Советский Союз пошел на подписание пакта только после того, как были исчерпаны все возможности и были отклонены все предложения СССР о создании единой системы безопасности, антифашистской коалиции. Это выступление президента вызвало бурную реакцию на Западе, Россию начали голословно обвинять в искажении истории, но при этом ни один из приведенных Путиным фактов опровергнут не было.

В своей статье президент отметил, что некоторые страны предпочитают не давать юридическую или политическую оценку своего сотрудничества с нацистами и не вспоминать о молчаливом соглашательстве некоторых европейских деятелей с варварскими планами нацистов вплоть до их прямого поощрения.

«Чего стоит циничная фраза посла Польши в Германии Ю.Липского, произнесенная в беседе с Гитлером 20 сентября 1938 года: «…За решение еврейского вопроса мы поставим ему… прекрасный памятник в Варшаве», — пишет Путин

Президент обратил внимание, что в сентябре 1939 года (после нападения Германии на Польшу) Гитлер неоднократно призывал СССР присоединиться к военным действиям, но советские власти ввели войска, когда стало ясно, что Вермахт может захватить всю Польшу и выйти на подступы к Минску.

«Советское руководство имело возможность отодвинуть западные рубежи СССР еще дальше на запад, вплоть до Варшавы, но приняло решение не делать этого», — подчеркнул он.

И тогда Запад не осуждал ввод Красной Армии в Польшу, соглашаясь со стремлением СССР обеспечить свою безопасность, именно поэтому сейчас попытки переписать историю в угоду политической конъюнктуре выглядят еще более цинично.

«Глумление, издевательство над памятью — это подлость. <...> Подлость проявляет себя по-разному, но от этого она не перестает быть омерзительной», — добавил он.

После войны СССР, США и Великобритания смогли создать устойчивую систему безопасности. Любая страна из пятерки постоянных членов Совбеза ООН может заблокировать итоговое решение, используя право вето.

Президент назвал это правило «разумной альтернативой прямому столкновению крупнейших стран». Призывы к его отмене, по мнению Путина, являются «безответственными».

Отметим, что Китай, Франция, США и Великобритания (другие члены «пятерки» ядерных держав — постоянных членов Совбеза) ранее поддержали инициативу президента РФ встретиться за столом переговоров.