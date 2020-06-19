В Испании спасли дикого кабана, попавшего в водную ловушку. ФАН-ТВ

Арчена, 19 июня. Необычную спецоперацию провели офицеры Гражданской гвардии в испанском городе Арчена. Накануне сотрудники помогли дикому кабану выбраться из воды в канале Тахо-Сегура.

Кабан оказался на грани гибели, попав в водную ловушку. Выбраться самостоятельно он не мог несколько часов. В какой-то момент офицерам удалось привязать веревку к несчастному животному и вытащить его из канала. Однако одному из сотрудников гвардии пришлось поспешно отступить в сторону служебной машины, так как кабан агрессивно пытался освободиться от пут. В конце концов, веревка была снята, и животное убежало на свободу. В Гражданской гвардии сообщили, что ни один кабан и ни один офицер не пострадали.