Турбазы на Алтае не будут работать до 2 июля из-за коронавируса

Горно-Алтайск, 19 июня. В Республике Алтай из-за неблагоприятной обстановки по коронавирусу продлен запрет на работу туристических объектов. Он продлится до 2 июля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам главы Алтая Олега Хорохордина, за последнюю неделю на Алтае прирост новых случаев коронавируса превысил 60%. С 12 июня было зафиксировано 155 новых пациентов, 110 из них — в Кош-Агачском районе.

Хорохордин подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация остается очень сложной, и в таких условиях нельзя начинать следующий этап открытия турбаз и других средств коллективного размещения, под запретом пока и работа точек общественного питания.