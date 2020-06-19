Коронавирус в России и мире: главное на 19 июня, свежая статистика по регионам

За сутки количество зараженных COVID-19 в России выросло до 569 063 человек, в мире — до 8 618 797. Федеральное агентство новостей рассказывает об актуальной на утро 19 июня информации о коронавирусе в стране и мире.

COVID-19 в России

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России, за минувшие сутки в стране выявлено 7 972 новых случая заражения COVID-19. Общее число заразившихся достигло 569 063 человек в 85 регионах РФ. Из них вылечились 324 406 россиян, скончались 7 841 человек, из которых 181 — только за предыдущие сутки, 18 июня.

С начала пандемии в России проведено свыше 16,3 млн тестов на коронавирус.

Статистика по регионам

За сутки в Москве выявлено 1136 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших в столице достигло 211 921. В Подмосковье зарегистрировано 646 новых случаев COVID-19, общее число заболевших за все время составило 52 729 человек. В Петербурге за сутки выявлено 228 заразившихся, общее число инфицированных достигло 21 743.

На четвертом месте в топ-10 регионов РФ с самой высокой распространенностью коронавируса Нижегородская область. Там зарегистрировано 15 100 заразившихся (+219 за сутки). Далее следуют Свердловская область (10 501 заболевший, +254 за сутки), Ростовская область (8236 заразившихся, +139 за сутки), Красноярский край (7280 заболевших, +151 за сутки), Дагестан (7015 инфицированных, +88 за сутки), Тульская область (5802 заболевших, +90 за сутки) и Ханты-Мансийский автономный округ (5712 заболевших, +259 за сутки).

Коронавирус в мире

На утро 19 июня в мире насчитывалось 8 618 797 зараженных коронавирусом, из которых 4 536 418 человек выздоровели, 458 208 — погибли.

Самые высокие распространенность и смертность от COVID-19 зафиксированы в США. Там зарегистрировано 2 263 749 случаев заражения и 120 688 смертей от коронавируса.

На втором месте по распространенности COVID-19 Бразилия — 983 359 заболевших и 47 869 умерших. Россия в этом рейтинге находится на третьем месте, однако смертность в нашей стране существенно ниже, чем в остальных, а летальность, представляющая собой соотношение смертей к общему числу заболевших, составляет всего 1,38%.

На четвертом месте по распространенности коронавируса находится Индия (381 485 заболевших, 12 605 умерших), на пятом — Великобритания (300 469 зараженных, 42 288 умерших). Далее следуют Испания (292 348 заболевших, 28 752 погибших), Перу (244 388 заболевших и 7461 умерший), Италия (238 159 заболевших и 34 514 погибших), Чили (225 103 заболевших и 3841 умерший). Замыкает топ-10 стран с самой высокой заболеваемостью COVID-19 Иран. Там 197 647 зараженных и 9272 погибших.

Если же говорить о летальности, то самая высокая — 16,05% — зафиксирована в Бельгии, где на 60 348 заболевших приходится 9683 умерших.

Во Франции летальность равна 15,65%, поскольку на 189 220 случаев заражения там приходится 29 603 смертей. В Италии летальность составляет 14,5%, в Британии — 14,08%.