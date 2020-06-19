Коротченко развеял миф об угрозе украинской ракеты комплекса «Нептун» для Крымского моста

Система противовоздушной обороны Крыма, включающая в себя зенитно-ракетные комплексы С-400 и Тор-М2, уничтожит любые воздушные цели, представляющие угрозу для России. Об этом Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Так собеседник ФАН прокомментировал испытания украинскими военными противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун», которую в Киеве считают «угрозой» для Крымского моста. По информации издания «АрміяInform», ракетные испытания прошли на полигоне Алибей в Одесской области. Кадры с пусками ракет в YouTube опубликовало издание Defense Express.

В мае на Украине провели аналогичные испытания данного оружия. Запуск ракеты был осуществлен по двум объектам в Черном море с интервалом в две секунды. Одна из целей располагалась на удалении 85 км от места установки «Нептуна», другая — в 110 км. Расстояние между ними составляло более 20 км.

Однако главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко полагает, что все испытания комплекса «Нептун» — это «очередной украинский военно-технический фейк». Главная проблема в том, что Украина не имела и до сих пор не имеет компетенции в области создания ракет с головками самонаведения, говорит собеседник ФАН.

«В связи с этим затруднительно представить, что при полностью разрушенном военно-промышленном комплексе они могли создать головку самонаведения. Подобного рода разработки ведутся десятилетиями. Поэтому можно сказать, что это летающая подделка украинских самоделкиных. Конечно, ракета стартовала и якобы что-то там поразила. Однако при отсутствии головки самонаведения говорить, что она что-то там поразит в реальных боевых действиях — весьма проблематично. К тому же противокорабельная ракета необходима для поражения надводных кораблей, а не для уничтожения инфраструктурных объектов», — рассказал Коротченко в интервью ФАН.

По словам военного эксперта, угрозу украинские вооружения для Крыма не представляют, поскольку система противовоздушной обороны полуострова построена таким образом, что любые воздушные цели будут немедленно нейтрализованы.

«В частности, Крымский мост прикрывают зенитно-ракетные установки большой дальности С-400, а также комплексы малой дальности Тор-М2. Последний вид вооружений является средством ПВО с гарантированной на 100% вероятностью поражения целей. Эти комплексы также прикрывают авиабазу Хмеймим и уничтожили 45 беспилотников террористов. Поэтому если даже допустить, что Украина будет каким-то образом проводить атаку Крымского моста, то все воздушные цели, представляющие угрозу, будут поражены в момент входа в воздушное пространство РФ. Ну и сама попытка Украины атаковать Россию с помощью системы вооружений будет означать объявление войны. В ответном ударе Россия сможет «обнулить» все военные возможности Украины», — сказал собеседник ФАН.

Украинские политики или военные, которые делают заявления об атаке Крымского моста, должны привлекаться к ответственности по статье «За призывы к терроризму» вне зависимости от занимаемых должностей. По мнению Коротченко, Следственный комитет «на каждый чих с угрозами атаковать Россию» со стороны Украины должен автоматически заводить уголовное дело.

«Люди пожизненно должны находиться в уголовном розыске, как и террористы, которых задерживают даже через 20 или 30 лет. Нам следует предъявить этим людям соответствующие претензии и судить их. Кроме того, в отношении ряда украинских политиков, военных и депутатов Верховной рады российским судам уже давно пора выносить заочные приговоры по статье «За призывы к терроризму», – добавил Коротченко.

Напомним, ранее бывший глава Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что комплекс «Нептун» сможет «в течение нескольких минут» уничтожить Крымский мост и российские военные корабли. Он уточнил, что система крылатых ракет на Украине в последние годы была создана фактически с нуля.

Вес крылатой ракеты Р-360 составляет 870 кг и она способна нести боеголовку массой 150 кг. Дальность поражения целей — до 280 км, а скорость — около 900 км/ч, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.