Венецианская комиссия опубликовала заключение по поправкам в конституцию

Москва, 19 июня. Участники Совета Европы (СЕ) должны в обязательном порядке исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Такое заключение опубликовала Венецианская комиссия СЕ после оценки поправок в Конституцию РФ.

Речь идет об изменении статьи 79 основного закона, которая закрепит приоритет национального законодательства над международным.

«Комиссия уже ранее выражала мнение, что полномочия Конституционного суда РФ объявлять не подлежащими выполнению решения ЕСПЧ противоречат обязанностям РФ по Европейской конвенции по правам человека», — говорится в докладе.

По мнению, изложенному в заключении, решения Конституционного суда не должны затрагивать индивидуальные меры по справедливой компенсации.

«Скажутся ли неблагоприятно эти поправки, и в этом случае в какой мере, на выполнении Россией своих обязательств по конвенции, будет зависеть от того, как они будут применяться», — отмечает Венецианская комиссия.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что преимущество национального законодательства над международным правом не является российским изобретением. Такой принцип применяется в Великобритании, США и Германии.