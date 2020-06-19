Железняк: Статья Путина о Второй мировой войне прозвучала как призыв к сохранению мира

Москва, 19 июня. Статья президента России Владимира Путина — это призыв к диалогу, сохранению мира и согласия. Об этом Федеральному агентству новостей заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

«Статья президента России в канун юбилейного парада Победы, обращенная ко всем народам и странам, прозвучала как призыв к диалогу, сохранению мира и согласия. Наше государство в лице национального лидера вновь демонстрирует мудрость, миролюбие и стремление сохранить для потомков историческую память, чтобы не повторять ошибок прошлого», — сказал он.

По словам депутата, только ответственный и сильный политик, настоящий патриот способен так глубоко и одновременно тонко провести линию между героическим прошлым народа и сегодняшним днем, раскрывая роль России в мировой истории.

«Вышедшая в американском журнале статья главы нашего государства послужит очень важным уроком для граждан в других странах. Для многих документальные факты, приведенные в материале, станут откровением», — уверен Железняк.

Он подчеркнул, что своим обращением российский президент встал на защиту исторической правды перед теми, кто пытается переписать страницы ХХ века, оболгать российский народ, лишить наше молодое поколение гордости за свою страну.

«Владимир Путин показал гражданам других стран, что Россия, открыта к диалогу, не приемлет языка агрессии, уважает чужой суверенитет, никогда не позволит диктовать нам чужие правила игры и будет отстаивать историческую правду на всех мировых площадках, — сказал депутат. — Уверен, что статья Путина накануне встречи пятерки ядерных держав станет для лидеров других стран предметом серьезного анализа и, может быть, заставит их задуматься над политикой, которую они проводят сейчас, зачастую без опоры на собственную историю».

По мнению Железняка, одним из ключевых смыслов прозвучавшего обращения нашего президента к миру — это бережное сохранение правды о прошлом. Глава государства подчеркнул, что только так можно «уверенно строить будущее, в котором лучшие традиции нации и опыт предков будут использованы и преумножены новым поколением».

Напомним, в четверг в американском журнале «The National Interest» была опубликована статья Владимира Путина. В ней президент, в частности, отмечает, что СССР и Красная армия внесли решающий вклад в разгром нацистской Германии в годы Второй мировой войны, несмотря на попытки некоторых доказать иное.

Статья приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и опубликована за пять дней до парада Победы на Красной площади. Напомним, что парад в этом году был перенесен из-за коронавируса с 9 Мая на 24 июня.