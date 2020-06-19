Клинцевич разъяснил главный вывод статьи Путина о Второй мировой войне

Российский политик Франц Клинцевич объяснил, какие важнейшие уроки и выводы содержатся в статье президента РФ Владимира Путина, посвященной Второй мировой войне. Статья президента России была опубликована на английском языке в американском издании The National Interest. В пятницу, 19 июня, русскоязычная версия материала появилась на сайте Кремля и в «Российской газете».

Почему так важно говорить о причинах, итогах и уроках Второй мировой войны именно сейчас, и каков главный посыл статьи президента, Федеральному агентству новостей пояснил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«На Западе пытаются исказить историю, принизить роль нашей страны в победе над нацизмом, сделать нас ответственными за ту войну, — говорит российский сенатор. — Для этого были наняты шавки, тявканье которых мы слышим с Украины, от отдельных представителей Грузии, из Прибалтики. Они не могут нам простить, что когда-то были в составе СССР. Но, напомню, отцы и деды многих из них в годы Великой Отечественной войны сражались в одном окопе с русскими, украинцами, белорусами. Многие представители всех республик СССР сложили головы за нашу общую независимость. И вот теперь находятся те, кто цинично пытается сделать нас виновными в той войне!»

Фактически сегодня против нашей страны развязана новая война, на этот раз гибридная, отмечает Клинцевич.

«Идет жестокая и абсолютно беспринципная война против России, — говорит российский сенатор. — При этом Запад прекрасно понимает, что военным путем Россию не сломить, мы сильное независимое прекрасно вооруженное государство, которое в открытом бою никому не одолеть. Кроме того, наши недруги понимают одну важную вещь. Так исторически сложилось, что в случае общей опасности мы сразу объединяемся, забыв все наши внутренние разногласия, и каждый готов сложить голову за свое Отечество».

Поэтому Запад идет другим путем — при помощи так называемой «мягкой силы» пытается развратить нашу молодежь, говорит член Совфеда.

«Они пытаются развращать наши молодые умы, делать их «мягкими». Они пытаются давить, используя наши реально существующие проблемы, впихивают в молодые головы ложные ценности, неправду, пытаются подорвать патриотизм нашей молодежи, — предупреждает политик. — Мы испытываем себя новыми вызовами ежедневно».

Поэтому мы сегодня пытаемся сцементировать страну, вот почему так важны поправки в Конституцию РФ, говорит российский сенатор, разъясняя главный вывод статьи президента РФ.

«Статья Путина важна для всех. Она важна для целостности нашей страны. Она важна для тех, кто понимает, что нельзя искажать историческую правду. Она важна для понимания, кто друг, а кто враг. Это особенно актуально, когда наши враги под видом игр в демократию пытаются развалить нашу страну», — говорит собеседник ФАН.

Поэтому сегодня России необходимо духовное единство, отмечает политик.

«Мы должны быть сильными и духовно едиными, должны уметь защитить свою страну не только на поле брани. Наши враги не простят нам ни наш великий русский дух, ни большую территорию, ни наши огромные природные богатства. В своей статье президент говорит о первоисточниках беды, которая может к нам прийти, как это было в 1941 году. Путин как раз об этом пишет: как натравленный на нас Западом шакал Гитлер пришел за нашими богатствами. Западные страны не скрывали, чего ждали. Они ждали, что, когда Гитлер будет ослаблен в борьбе в великим советским народом, его прихлопнут, а русские богатства достанутся Западу», — говорит Клинцевич.

Все это очень важно довести до сознания молодых людей, особенно детей тех россиян, чье становление пришлось на 1990-е годы, говорит член Совфеда, который считает время распада СССР временем беспринципности и попыток разрушения основ существования нашей страны.

«Но сегодня Россия сильна как никогда, и наша страна готова к любым испытаниям. Статья нашего президента в год 75-й годовщины Великой Победы дает оценку тому, как это было раньше: как Запад нас провоцировал, как они нас рвали. И ровно через 75 лет после Великой Победы, когда мы поставили их на место, перед нами стоят похожие вызовы. От повторения ошибок прошлого и предостерегает наш президент в своей статье. Знаете, я уже немолод, неоднократно бывал на войне и хочу сказать всем нашим недругам: господа, ничего у вас не получится! А чтобы это вам понять еще крепче, дам один совет: читайте Путина!» — резюмировал Франц Клинцевич.

В своей статье президент России Владимир Путин разъясняет, что в развязывании Второй мировой войны в первую очередь виноваты западные страны, которые пошли на так называемый Мюнхенский сговор, отдав Чехословакию на растерзание нацистской Германии. Это вынудило Советский Союз пойти на заключение с Германией Пакта о ненападении, который был вероломно нарушен нацистским лидером Адольфом Гитлером.

Путин также отметил ответственность польского правительства конца 1930-х годов за то, что Польша подверглась нападению со стороны Германии. В статье российского лидера говорится, что присоединение прибалтийских государств не было ни аннексией, ни оккупацией, как это пытаются сегодня утверждать на Западе, в том числе в самих странах Балтии — Литве, Латвии и Эстонии. Присоединение Прибалтики к СССР произошло по просьбе тогдашних руководителей прибалтийских государств и полном соответствии с международным правом того времени, говорится в статье.

Президент России также подчеркнул решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии и призвал западные страны не пытаться пересматривать историческую правду о Второй мировой войне.