Российские истребители перехватили бомбардировщики ВВС США над Охотским морем

Москва, 19 июня. Российские истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 подняли в воздух для перехвата американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем 19 июня. Об этом сообщили в Национальном Центре управления обороной РФ (НЦУО), входящем в состав Минобороны России.

«19 июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа над нейтральными водами Охотского моря была обнаружена и взята на сопровождение пара бомбардировщиков В-52Н ВВС США», — говорится в сообщении.

Также в НЦУО отметили, что самолеты ВВС США непрерывно сопровождались средствами контроля РФ на значительном удалении от российской границы.

В центре подчеркнули, что нарушения государственной границы допущено не было, передает KP.RU. Кроме того, в сообщении НЦУО отмечается, что полеты истребителей РФ выполнялись в соответствии Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и без нарушения границ других стран.

Ранее российские силы ПВО отследили полет двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над северо-восточной частью Тихого океана. Американские самолеты находились на расстоянии более 300 километров от границы РФ. Инцидент произошел 17 июня.