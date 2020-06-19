В Госдуме предложили изменить школьную программу

Большинство россиян, получив образование, не могут реализовать свои знания на практике. Чтобы это изменить, необходимо разработать актуальные профориентированные программы и позволить изучать те предметы, которые напрямую связаны с будущей профессией. Об этом Федеральному агентству новостей заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова.

«Наша страна богата одаренными детьми. Необходимо, например, чтобы с 7-го класса каждый ребенок мог выбрать профессию, которая ему интересна, и углубленно изучать только те дисциплины, которые напрямую с ней связаны, — предложила она.

Депутат подчеркнула, что большинство россиян, получив образование по определенной специальности, не могут реализовать полученные знания на практике. По ее словам, важно понять, с чем связано желание получить второе высшее образование.

«Вполне возможно, что гражданин, окончивший вуз, осознает, что конкуренция на рынке в сфере его профессиональной специальности слишком высока, что он рискует оказаться безработным. Данную проблему можно решить, если при определении будущей специальности еще в школьном возрасте дети, а также их родители, будут иметь информацию о том, в какой сфере, скорее всего, будет существовать потребность в квалифицированных кадрах», — сказала Строкова.

Такая возможность, по словам парламентария, могла бы быть реализована, например, если министерство экономического развития, Федеральная служба государственной статистики, министерство просвещения и министерство науки и высшего образования работали бы совместно в данном направлении. Она убеждена, что так ведомства могли бы планировать потребности в кадрах для экономики страны.

«Например, Росстат мог бы формировать статистическую информацию и прогнозировать, где и в каком объеме на рынке будет существовать потребность в специалистах той или иной отрасли, — уточнила депутат. — Опираясь на эти данные, Минэкономразвития совместно с министерством просвещения и министерством науки и высшего образования могли бы разрабатывать профориентированные программы для школьников и студентов. В школах на регулярной основе необходимо проводить тестирование обучающихся, чтобы на раннем этапе выявлять предрасположенность детей к тому или иному виду профессиональной деятельности».

Отметим, что, согласно опросу сервиса «Работа.ру», новое образование хотели бы получить 68% россиян. В исследовании отмечается, что 46% респондентов объяснили это желанием освоить другую профессию. Усовершенствовать свои навыки в имеющейся профессии хотели бы 22% граждан.