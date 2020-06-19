Сирия новости 19 июня 12:30: турецкий конвой из 40 единиц бронетехники прибыл в Идлиб, боевики SDF окружили деревню на севере Ракки

Сирия, 17 июня. Конвой ВС Турции в составе 40 единиц бронетехники пересек КПП Кафр-Лусин. Боевики из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) окружили деревню Аль-Шейх Хасан на севере Ракки. Несколько мирных жителей были убиты террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство» в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Центр по примирению враждующих сторон: содействует прибытию в город Алеппо выпускников школ из неподконтрольных сирийскому правительству районов.

ВС Турции: переправили в Идлиб 40 единиц бронетехники.

«Исламское государство»: убило нескольких мирных жителей в Хасаке.

«Демократические силы Сирии» (SDF): окружили деревню на севере Ракки, производят аресты мирных граждан.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: усиливает присутствие на своих военных контрольно-пропускных пунктах на въезде в город Идлиб.

Провинция Алеппо

При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) осуществляется прибытие в город Алеппо выпускников школ из неподконтрольных сирийскому правительству районов для получения документов об окончании учебных заведений государственного образца и сдачи экзаменов для поступления в сирийские высшие учебные заведения.

За минувшие сутки, по данным ЦПВС, в город прибыло 1199 учеников. При этом террористические группировки продолжают блокировать выезд выпускников школ с территории Идлибской зоны деэскалации.

Провинция Идлиб

По данным источника в Twitter (NeSyria), конвой ВС Турции в составе 40 единиц бронетехники пересек контрольно-пропускной пункт Кафр-Лусин и направился к турецким базам, развернутым на территории провинции Идлиб.

Запрещенная в России террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» усиливает присутствие на своих военных контрольно-пропускных пунктах на въезде в город Идлиб, чтобы не дать студентам возможности попасть в зоны, подконтрольные Дамаску.

Провинция Ракка

Источник в сети Twitter (OGNreports) сообщает, что курдские боевики из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) окружили деревню Аль-Шейх Хасан на севере Ракки после того, как ее жители выгнали их за арест молодежи. Вооруженные боевики начали проводить произвольные аресты и даже похищать имущество, чтобы наказать гражданских.

Накануне стало известно, что Сирийская Арабская Армия (САА) укрепляет позиции в провинции. Правительственными силами было направлено подкрепление в населенный пункт Айн-Исса на северо-западе Ракки. Эти подкрепления состоят из тяжелой полевой артиллерии, мотострелковых и бронетанковых частей. Одновременно с прибытием подразделений, район был обстрелян артиллерией Сирийской национальной армии (СНА).

Провинция Хасака

Как сообщает агентство Step News, на севере Хасаки несколько гражданских лиц были убиты боевиками из запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Турции ввели военное подкрепление в оккупированные ими деревни в округах Тель-Тамр и Абу-Расин, которые находятся на северо-западе провинции. Также турецкие силы привезли большое количество наркотических веществ в город Рас-Аль-Айн. Как сообщает Alnour Radio, наркотики предназначаются для протурецких боевиков.