СМИ сообщили о признании водных и железнодорожных перевозок пострадавшими отраслями​​​​​​​

Москва, 19 июня. Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики России одобрила включение еще двух отраслей в список наиболее пострадавших от пандемии — это перевозка пассажиров водным транспортом и железной дорогой в междугороднем сообщении. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По их данным, профильная правительственная комиссия обсудила этот вопрос 5 июня. Подготовку документов возложили на Минэкономразвития. Соответствующее постановление кабмина ожидается до конца недели.

В Минтрансе в ответ на вопрос издания подтвердили решение правкомиссии и отметили, что вопрос находится в компетенции Минэкономразвития.

Напомним, что отрасли экономики, попавшие в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции, могут претендовать на первоочередную антикризисную поддержку государства.

Федеральному агентству новостей ранее рассказали, что российское юридическое сообщество готовит обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой включить юристов, адвокатов, нотариусов, экспертов и оценщиков в список отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.