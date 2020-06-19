Косачев ответил Венецианской комиссии, раскритиковавшей одну из поправок в Конституцию РФ

Поправка в статье 79, дающая приоритет Конституции РФ над международными договорами, является безупречной, заявил сенатор Константин Косачев.

Ранее эксперты Венецианской комиссии Совета Европы рекомендовали изменить или полностью отказаться от предложенных поправок в ст. 79 Конституции России, согласно которым «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».

По их мнению, Россия является членом Совета Европы и участником европейской Конвенции о правах человека, которая обязывает Москву исполнять решения ЕСПЧ. Более того, комиссия обеспокоена нормой о возможности увольнения Совфедом судей Конституционного суда по представлению президента.

Комментируя критику со стороны представителей Венецианской комиссии, председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил, что удивлен такому заключению экспертов.

«Как член рабочей группы я принимал участие во встрече с экспертами Венецианской комиссии в Москве, если я не ошибаюсь, в апреле. Мы разговаривали не один час, разговаривали содержательно, на юридическом языке. И на той встрече мы никаких категоричных оценок, которые затем я увидел в заключении от экспертов, не услышали. Мы изложили нашу логику, и она была признана имеющей право на существование. Понятно, что эксперты нам не выдавали окончательных выводов, но еще раз повторю — дискуссия была конструктивной и у нас сложилось впечатление, что мы на юридическом уровне друг друга поняли и услышали», — говорит сенатор.

Константин Косачев предположил, что после завершения встречи в работу экспертов «могла вмешаться большая политика», которая и предопределила итоговое заключение по оценке предложенных поправок в Конституцию РФ.

«Считаю нашу поправку безупречной, ведь речь идет не о решениях Европейского суда, а речь идет о той части решений, которые истолковывают Европейскую конвенцию о правах человека. Никакого сомнения в том, что решения Европейского суда, которые напрямую следуют из положений Европейской конвенции о правах человека, мы сомнениям не подвергаем — это российское обязательство, и оно безусловно будет сохраняться в полном объеме. Вот когда ЕСПЧ начинает приписывать Европейской конвенции некие постулаты, которых там нет, под которыми Россия не подписывалась, когда вступала в Совет Европы, когда ратифицировала Европейскую конвенцию о правах человека, и будут вступать нормы, прописанные или которые предстоит прописать на уровне Конституции в 79 статье. Это практика, которая точно также имеется в ряде других государств — членов СЕ, мы в этом смысле не изобретаем каких-то принципиальных новаций и, разумеется, мы будем действовать так, как считаем необходимым, формируя собственную конституцию», — продолжил собеседник ФАН.

Косачев также напомнил, что единственным автором Конституции может быть и будет только народ Российской Федерации, который может вносить в нее поправки не только через своих представителей в парламентских структурах федерального и регионального уровня, но и напрямую, через общероссийское голосование.

«Выводы Венецианской комиссии с юридической точки зрения носят рекомендательный характер, не более того», — заключил сенатор.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее сообщал, что примат национальной Конституции над международным правом не является уникальной ситуацией и действует во многих странах западного мира. В то же время президент России Владимир Путин подчеркивал, что иногда ЕСПЧ принимает «явно неправовые решения», что неприемлемо.