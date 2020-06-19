Китайские ученые расшифровали геном обнаруженного в Пекине коронавируса

Пекин, 19 июня. Китайские ученые расшифровали геном коронавируса, выявленного на оптовом рынке Пекина. О результатах исследования сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Специалисты уточнили, что образцы этой коронавирусной инфекции старше штаммов, распространенных в Европе. По словам эпидемиолога Лю Цзюня, пекинский COVID-19 как раз пришел из Европы с партией замороженных продуктов и не смог мутировать из-за холодной среды. Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю в свою очередь считает, что пекинский коронавирус может быть опаснее уханьского.

Новые данные китайские ученые передали во Всемирную организацию здравоохранения и Глобальную инициативу по обмену данными о гриппе (GISAID).

Напомним, вспышка коронавируса произошла на оптовом рынке Пекина 12 июня. Инфекция была выявлена у нескольких владельцев торговых точек, а также на их оборудовании. 13 июня в районе Фэнтай, где расположен рынок, был введен режим военного положения, затем власти приостановили пассажирское и автомобильное сообщение Пекина с другими районами. Считается, что источником инфекции стал зараженный лосось, партия которого поступила с рынка морепродуктов «Цзиншэнь».