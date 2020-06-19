ФСБ ликвидировала группу сбытчиков черной икры осетровых из Дагестана

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Москва, 19 июня. Сотрудники пограничного управление ФСБ России по Дагестану пресекли незаконный канал поставок черной икры в другие регионы РФ, в том числе в Москву. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что злоумышленники торговали икрой редких видов рыб, занесенных в Красную книгу.

«В рамках расследуемого Пограничным управлением ФСБ России по Республике Дагестан уголовного дела пресечен межрегиональный канал перемещения и сбыта незаконно добытых водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации», — передает пресс-служба ФСБ.

В ходе разработки оперативники изъяли партию икры массой более 400 килограммов. В результате операции злоумышленники потеряли свыше 150 миллионов рублей нелегального заработка.

«Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Принадлежность икры к осетровым видам подтверждена Московско-Окским территориальным управлением Росрыболовства. Предварительный ущерб от незаконной деятельности может превышать 150 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

ФСБ продолжает расследование дела.