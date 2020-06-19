Самолеты-невидимки США снова «отработали удар» по России

В четверг, 18 июня, два стратегических бомбардировщика-невидимки В-2А Spirit из состава 509-го бомбардировочного авиакрыла (509 BW), вылетев со своей авиабазы, расположенной в городе Уайтмен, штат Миссури, выполнили полет, как было официально заявлено командованием ВВС США в Европе и Африке (USAFE), «за полярный круг», фактически — в российскую Арктику.

Что они там забыли на этот раз? Да ничего нового — в очередной раз американская стратегическая авиация у российских берегов отрабатывала нанесение ракетного удара по военным и гражданским объектам на территории России — базам Северного флота и нефте- газодобывающим районам, поражение которых может стать критически важным для страны событием. При том, что недавно обнародованные «основы российской политики в области ядерного сдерживания» прямо указывают на то, что при возникновении подобной ситуации, даже если удар по территории России будет нанесен не ядерными средствами, наша страна оставляет за собой право ответить полновесным ударом с ограниченным или масштабным применением своего ядерного оружия.

И тем не менее два «невидимки» вышли на рубежи пуска крылатых ракет, оценочно, по базам Северного флота. Причем стратегические бомбардировщики действовали под контролем заранее развернутой здесь системы боевого управления на воздушных командных пунктах Е-6В Mercury, что говорит об отработке всех элементов воздушной операции, результатом которой может стать уничтожение российских военных баз.

Также в сообщении USAFE сказано, что на одном из этапов полета американские стратегические бомбардировщики сопровождались истребителями F-35A ВВС Норвегии, что говорит о близости их полета от континентальной части Европы.

Несколько позже, взлетев с авиабазы Eielson, расположенной на Аляске, два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress из состава второго бомбардировочного авиакрыла (2BW, которое базируется на авиабазе Barksdale в Луизиане) выполнили полет к Охотскому морю, пройдя не менее чем в 300 километрах от российской базы ядерного флота на Камчатке. Безусловно, так же, как и «невидимки», выходя на рубежи пуска своих крылатых ракет. Ранее по этому маршруту уже летали стратегические бомбардировщики В-1В Lancer, которые тоже отрабатывали нанесение ракетного удара по российской военно-морской базе в Петропавловске-Камчатском.

Однако в этом случае американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress были перехвачены российскими истребителями, которые, обозначив свое присутствие, как принято в таких случаях говорить, «не допустили нарушения государственной границы России иностранными самолетами». Острословы уже называют эти систематические полеты «визитами вежливости», замечая, что такая «вежливость» приводит только к напряжению в отношениях двух стран и не может добавить доверия в политическое взаимодействие между Россией и США.

Справедливости ради следует отметить, что Россия предпринимает адекватные ответные меры. В частности, на днях четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС из состава дальней авиации ВКС России выполнили полет над акваториями Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также над северной частью Тихого океана. Полеты выполнялись с аэродромов Украинка в Амурской области и Угольные Копи на Чукотке. Длительность полетов, по сообщению пресс-службы Минобороны, составила порядка 11 часов. При приближении к Аляске российские стратегические ракетоносцы были встречены истребителями F-22 ВВС США.

Некоторые эксперты полагают, что целями для российских ракетоносцев на Аляске могут быть элементы противоракетной обороны, которые обеспечивают противоракетное прикрытие континентальной части США с северного, наиболее для них опасного, направления. Являясь фактически ключевым объектом в противоракетной обороне Соединенных Штатов, база ПРО Fort Greely, по недавнему заявлению президента США Дональда Трампа, имеет 44 развернутые противоракеты и планы по расширению базы и количества боевых средств ПРО. Считается, что поражение этого объекта «откроет дорогу» в США для российских РВСН.

В общем, пандемия коронавируса, мировой экономический кризис и внутренние беспорядки, вопреки логике, почему-то не приводят США в состояние «покоя», а только усиливают их военную активность, которую они и демонстрируют практически во всех уголках мира. Эту энергию да в мирное русло… бы.