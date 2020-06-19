Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили в России после пандемии

Москва, 19 июня. Цены на автомобили в России после пандемии коронавируса будут расти, поэтому с покупкой машины лучше не медлить. Об этом заявил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Пандемия и вызванный ею кризис нанесли серьезный удар по авторынку. Производство машин подорожало, салоны стали закрываться, а цены — расти. Пока производители проводят акции и делают специальные предложения. Однако такая тенденция, по прогнозу Моржаретто, будет недолгой.

Повышение цен на автомобили эксперт связал с ростом доллара. Он не исключил, что в будущем скидки на машины будут, но затронут модели прошлых лет или просто непопулярные.

Однако купить автомобиль выгодно все еще можно.

«Сейчас очень выгодные кредиты, особенно с государственной поддержкой. Есть интересные кредиты, которые предлагают и сами производители», — объяснил он в разговоре с iReactor.

На российский рынок ранее вернулись бюджетные автомобили Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. Производство этих моделей массового сегмента налажено на заводе UzAuto Motors в Узбекистане. Они также экспортируются в Белоруссию и Казахстан. В скором времени произойдет расширение дилерской сети благодаря новым партнерам в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах-миллионниках.