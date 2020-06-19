Российские пенсионеры с 1 августа получат доплаты к пенсии

Москва, 19 июня. Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплату к пенсии. При этом гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет будет произведен автоматически, сообщили в Пенсионном фонде РФ.

Представители ПФР уточнили, что доплату получат работающие пенсионеры, участники программы софинансирования, а также получатели накопительных выплат.

У работающих пенсионеров новая выплата будет выплачиваться с учетом пенсионных баллов, накопленных в 2019 году. Накопительная пенсия будет проиндексирована на 9,13%, а это превышает уровень инфляции в три раза. Пенсия у участников программы софинансирования будет проиндексирована на 7,99%.

Напомним, положение об обязательной индексации пенсий закреплено в одной из поправок, которые предлагается внести к конституции. Всероссийское голосование по изменениям в основной закон страны пройдет с 25 июня по 1 июля.