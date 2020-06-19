Опубликована предсмертная записка известного философа Науменко

Москва, 19 июня. Опубликована предсмертная записка известного российского философа Льва Науменко, тело которого было найдено 18 июня в одном из жилых домов Москвы. Текст последнего послания ученого передал источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Напомним, тело Науменко около 07.00 в четверг обнаружил сын ученого, приехавший к родителям в гости. Труп философа находился на лестнице сталинской высотки, расположенной на Кудринской площади — в этом доме ученый проживал вместе с супругой. По предварительным данным, Лев Науменко свел счеты с жизнью — при трупе была найдена предсмертная записка. В ней философ сообщил, что его тело находится на лестнице, а также попросил позвонить в полицию и в службу скорой помощи.

«В смерти моей никого не винить: слепну, глохну, теряю остатки памяти. Я уже никому не нужен, да и мне тоже уже никто не нужен. Уходить из жизни трудно, но оставаться еще труднее. Больше не могу. Прощайте! Л. Науменко. 18.6.2020 год», — написал ученый.

Лев Науменко родился 19 октября 1933 года. Ученый, окончивший в 1956 году МГУ имени Ломоносова, занимался теорией диалектики и социальной философией. Также в 1977–1986 годах Науменко трудился в журнале «Коммунист» редактором отдела философии, а затем заместителем главного редактора.