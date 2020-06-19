Южно-Китайское море: как Китай усиливает свои позиции в Азии

Автор Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о последних событиях в Южно-Китайском море, где Китай усиливает свои позиций на фоне растущего противостояния с Вашингтоном, пока страны региона пытаются сдерживать Пекин.

В середине июня ВМС США развернули в западной части Тихого океана три авианосные ударные группы, в состав которых входит в общей сложности около 20 кораблей, несколько подводных лодок и примерно 200 самолетов.

Американские официальные лица не особо разъясняют цели столь масштабной демонстрации силы, но отмечают свою обеспокоенность недавними действиями Пекина в Южно-Китайском море (ЮКМ). По их мнению, китайские власти воспользовались трудностями стран Юго-Восточной Азии, чтобы нарастить свое присутствие в регионе, пока те борются с коронавирусом.

A dreadful map by @TheEconomist of South China Sea maritime claims. Erroneously depicts Vietnamese and Philippine EEZs, while failing to show the EEZ that China does claim. China also does (yet) claim waters within the nine-dashed line based on UNCLOS. https://t.co/PpireafMvh pic.twitter.com/JTLu1oouJa — M. Taylor Fravel (@fravel) June 22, 2018

В начале 2020 года Индонезия, которая не считает себя стороной в территориальных спорах в Южно-Китайском море, заявила, что отвергает претензии Китая на большую часть ЮКМ как «не имеющие правовой основы».

Неожиданное заявление было сделано в ответ на повышение активности КНР в спорных водах. Во второй половине декабря 2019 года по меньшей мере 65 китайских судов, включая 3 корабля береговой охраны, были замечены в исключительной экономической зоне Индонезии в южной части ЮКМ у островов Натуна, где располагается индонезийская военная база. В район были переброшены четыре истребителя F-16 и четыре патрульных корабля в дополнение к уже имеющимся двум самолетам и шести судам. Также Индонезия мобилизовала и отправила к островам рыбаков с северного побережья Явы дополнительный контингент для усиления своего присутствия в спорных водах.

На фоне обострения отношений с Китаем, Индонезия предложила Японии увеличить инвестиции в острова Натуна, где японцы уже участвуют в строительстве комплексного центра морского и рыбного хозяйства. Токио также обещал предоставить корабли для мониторинга рыбного промысла и обеспечения безопасности близлежащей акватории.

Противостояние Джакарты и Пекина было прервано начавшейся в Китае эпидемией нового коронавируса, но Индонезия сделала выводы из конфликта и в конце мая направила письмо Генеральному секретарю ООН, в котором поддержала решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге от 2016 года, признающее незаконными китайские притязания на территорию большей части Южно-Китайского моря. Это первый случай, когда другая страна Юго-Восточной Азии поддержала Филиппины в споре с КНР.

Относительное затишье в ЮКМ из-за COVID-19 продлилось до начала апреля, когда китайский корабль береговой охраны протаранил и потопил вьетнамскую рыбацкую лодку с восемью членами экипажа в спорных водах возле Парасельских островов. Китайцы затем передали вьетнамской стороне всех рыбаков вместе с ещё двумя задержанными лодками. Ханой стандартно выразил протест, который весьма неожиданно поддержали Филиппины, выпустив «заявление солидарности» с Вьетнамом.

В середине апреля китайское геологоразведовательное судно «Хайян Дичжи 8» в сопровождении 10 китайских судов, включая корабли береговой охраны, было замечено в 324 км от побережья штата Саравак в пределах исключительной экономической зоны Малайзии, где работало буровое судно «Западная Капелла», заключившее контракт с малайзийской нефтегазовой компанией «Петронас». В ответ, Малайзия, Австралия и США отправили в проблемный район свои корабли, включая американский универсальный десантный корабль LHA 6 America с пятью F-35B на борту. «Западная Капелла» в конце концов покинула спорный район.

Map Break:



South China Sea US-China-Malaysia Standoff pic.twitter.com/6nzIEs6Mz0 — Jack Posobiec (@JackPosobiec) April 22, 2020

За полгода до этого министр иностранных дел Абдулла Сайфуддин заявил, что Малайзии необходимо расширить свои военно-морские возможности, чтобы подготовиться к «возможному конфликту между основными державами в Южно-Китайском море». А в декабре правительство страны изменило умеренную позицию в отношении китайских претензий и подало в Комиссию ООН по границам континентального шельфа заявление об утверждении границ в спорной части ЮКМ.

В апреле текущего года Китай присвоил названия 80 географическим объектам в Южно-Китайском море, а также официально объявил о создании на территории Парасельских островов и архипелага Спратли двух новых административных единиц, которые получили статус районов городского округа Саньша провинции Хайнань. Эти шаги носят скорее символический характер, но хорошо показывают стремление Пекина всеми возможными способами закрепить за собой права на большую часть ЮКМ.

Satellite image shows Chinese military aircraft deployed to Fiery Cross Reef. The May 11 image shows a KJ-200 anti-submarine warfare aircraft, a KJ-500 airborne early warning aircraft, and a Z-8 helicopter. @JanesINTL https://t.co/02hQtvFHUd pic.twitter.com/B0Pd3E2nxK — AMTI (@AsiaMTI) May 14, 2020

Ранее Китай объявил о создании двух исследовательских станций на своих военно-морских базах на рифах Суби и Огненный крест архипелага Спратли, где недавно были размещены китайские военные самолеты, а также ввел сезонный запрет на ведение рыбного промысла в Южно-Китайском море с 1 мая по 16 августа.

В начале июня Филиппины завершили строительство причала на острове Титу (Пагаса), где планируется создать всю необходимую военную инфраструктуру, чтобы утвердить свое присутствие на архипелаге Спратли. На острове сейчас проживает небольшое количество людей, есть взлетно-посадочная полоса, нуждающаяся в ремонте, школа и военные казармы.

Официальное открытие причала, на котором присутствовал министр обороны Дельфин Лорензана, совпало с празднованием 45-летия установления дипломатических отношений между Филиппинами и Китаем и стало ответом на инцидент 9 июня 2019 года, когда китайский траулер протаранил филиппинское рыбацкое судно, стоявшее на якоре в районе Рид Бэнк к северо-востоку от островов Спратли. 22 члена экипажа впоследствии были спасены вьетнамцами.

Активность Пекина в ЮКМ в последние месяцы заставила Филиппины приостановить расторжение Соглашения о посещении войск между Манилой и Вашингтоном, которое с 1999 года регулирует присутствие американских военных на филиппинской территории.

Satellite images unveil Chinese military fortresses in Spratly Islands - Subi Reef pic.twitter.com/VYr4q4hTUO — Duan Dang (@duandang) February 21, 2018

МИД Вьетнама на прошлой неделе выступил против прокладки Китаем подводных телекоммуникационных кабелей на Парасельских островах. Предполагается, что Китай устанавливает систему подводного мониторинга в спорных районах.

16 июня китайское геолого-разведывательное судно «Хайян Дичжи 4» было замечено в исключительной экономической зоне Вьетнама. Появление китайцев связано с разведкой углеводородов в блоке 06-01 нефтегазоносного бассейна Намконшон.

Juicy rumor that makes sense: Vietnam is considering whether to resume exploration of Block 06-01 this summer in the South China Sea. Let's see. pic.twitter.com/LaVLo2qOtU — Derek J. Grossman (@DerekJGrossman) June 4, 2020

Предположительно, из-за давления Пекина на Ханой «Роснефть Вьетнам Б.В.», дочка российской национальной нефтегазовой компании «Роснефть», владеющая лицензией на разработку блока 06-01, в данный момент не может получить разрешение на открытие вертолетной площадки на буровой установке «Noble Clyde Boudreaux» для продолжения разведывательных работ.

В середине июня также стало известно, что испанская компания «Repsol» решила передать свои доли в трех блоках государственной нефтяной компании Вьетнама «PetroVietnam», сославшись на невозможность продолжать буровые работы из-за вьетнамско-китайского спора о принадлежности данных территорий.

Китай продолжает медленно и методично закрепляться в Южно-Китайском море, создавая сопутствующую инфраструктуру военного и гражданского назначения для контроля за акваторией и судоходством, так как через ЮКМ проходят основные пути поставок ресурсов в Поднебесную и китайских товаров на мировой рынок.

Отсутствие согласованной позиции по проблеме ЮКМ у стран Юго-Восточной Азии, прежде всего Вьетнама, Филиппин, Индонезии и Малайзии, не позволяет эффективно оппонировать Китаю, а готовность США и их союзников вмешаться в случае вооруженного конфликта ставиться под сомнение всеми участниками спора.

Растет вероятность, что государства ЮВА, вовлеченные в противостояние с Пекином, обратятся за поддержкой и посредничеством к международным структурам, в попытке привлечь внешних игроков к решению проблемы, так как существующие механизмы, а точнее их отсутствие, не позволяют снять растущие противоречия и грозят вылиться в открытые стычки на море.