Минздрав Украины назвал «анархией»​​​​​​​ поведение граждан во время карантина

Киев, 19 июня. Глава Минздрава Украины Максим Степанов назвал поведение граждан страны во время ограничительных мер, установленных из-за пандемии коронавируса, «анархией» и призвал соблюдать рекомендации ведомства.

Министр констатировал, что с таким отношением украинцев к эпидемии сдерживать распространение инфекции очень трудно.

«Иногда анархия полная с точки зрения соблюдения правил, которые мы рекомендуем. Нужно посмотреть, что происходит на улице, в ресторанах, клубах, барах, на пляжах в Одессе», — сказал он.

Степанов ранее признал рекордный прирост случаев заражения коронавирусом на Украине. Глава Минздрава призвал граждан «не путать смягчение карантина с его отменой». Как уточнили в Центре общественного здоровья, уровень заболеваемости COVID-19 на Украине с 18 мая по 18 июня возрос на 80%.

По последним данным, в стране зафиксировано почти 35 тысяч случаев коронавируса нового типа, в том числе около тысячи летальных. Выздоровели 16 тысяч пациентов.

Президент Украины Владимир Зеленский вынужден был перейти на особый режим работы после того, как у его супруги Елены выявили коронавирусную инфекцию. Вспышка COVID-19 произошла и в офисе главы государства. Заразился вице-премьер Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко.