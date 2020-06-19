Совет старейшин призвал ЛНА защитить Сирт от сирийских наемников и Турции

Сирт, 19 июня. Совет старейшин Сирта обратился к ЛНА с просьбой усилить защиту города от агрессии Турции и бандформирований ПНС. Обращение в Facebook распространил информационный портал «218 Триполи».

Старейшины призвали Ливийскую национальную армию (ЛНА), под протекцией которой находится Сирт, обеспечить защиту населения города от турецкого вторжения и сирийских наемников. Совет также выразил надежду, что Главное командование ЛНА встанет на защиту частной собственности.

С января текущего года безопасность Сирта обеспечивается ЛНА, прилегающие к городу районы также находятся под контролем армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Главарь боевиков ПНС Файез Саррадж не раз пытался захватить этот населенный пункт, сейчас боевики под его руководством ведут подготовку к новому наступлению. Это подтверждается недавним заявлением официального представителя ЛНА Ахмада Мисмари, отметившего, что террористы аккумулируют свои силы в районе Аль-Вишки и Абу Курайн. По его словам, при прошлой атаке на Сирт радикалы ПНС понесли серьезные потери и были вынуждены отступить на 90 километров. Генерал-майор также объяснил, почему Саррадж так сильно хочет захватить город: главарь ПНС пытается установить контроль над крупнейшими нефтяными месторождениями Ливии.

Получив данные разведки о готовящейся атаке, ЛНА усилила меры безопасности Сирта. В городе, помимо всего прочего, была обозначена специальная зона, передвижение в которой запрещено для гражданских лиц. Такая мера позволит молниеносно пресечь любые нападения со стороны террористов.

Против военного вмешательства Турции в дела Ливии ранее выступал Верховный совет шейхов и старейшин североафриканской страны. Совет осудил турецкую агрессию, дестабилизирующую ситуацию в стране и усугубляющую кризис. Старейшины призвали ливийцев противостоять иностранным оккупантам.