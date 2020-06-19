Москва, 19 июня. Сбербанк отменил бесплатные переводы через банкоматы. Теперь за перечисление любой суммы взимается комиссия в размере 1% от суммы.

В конце марта в Сбербанке объявили, что для физических лиц становятся платными все транзакции внутри банка на сумму свыше 50 тысяч рублей. При этом клиенты банка недавно заметили, что с них начали взимать комиссию и при переводе через банкоматы на меньшие суммы.

Как рассказали «Коммерсанту» в одном из отделений Сбербанка, с начала лета платными стали все переводы через банкомат между картами кредитной организации. В банке ожидают, что внедрение комиссии в 1% за переводы через банкоматы позволит заработать до конца года свыше 1,5 миллиарда рублей.

При этом в кредитной организации подчеркнули, что нововведение не касается сервисов «СМС-банк» и «Сбербанк Онлайн», передает «ФедералПресс». Внутри Сбербанка переводы на сумму до 50 тысяч рублей в месяц через приложение по-прежнему остаются бесплатными.

Ранее сообщалось, что в России отменили банковский роуминг. С 14 июня банки не имеют права взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитно-финансовой организации между счетами физических лиц. Как ранее отмечала зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова, изменения тарификации переводов между клиентами связано как раз с отменой банковского роуминга.