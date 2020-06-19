Москва, 19 июня. Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил дополнительные скидки на железнодорожные билеты для школьников. Подписанное премьер-министром постановление размещено на официальном сайте кабмина.

«Билеты на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе для детей старше 10 лет можно будет приобрести за 50% стоимости», — уточняется в пояснительной записке.

Действовать пониженный тариф будет во время учебного года. Билеты по нему для школьников и воспитанников общеобразовательных учреждений можно будет купить с 1 января по 31 мая, а также с 1 сентября по 31 декабря. Такую скидку ранее предоставляли на проезд в общих и плацкартных вагонах поездов дальнего следования.

В пояснительной записке отмечается, что решение кабмина должно повысить доступность поездок железнодорожным транспортом.

Ранее Мишустин отменил правила формирования меню в самолетах, которые были приняты в 1988 году, передает «ФедералПресс». В новом законе прописана и допустимая норма алкоголя на пассажира.

Премьер-министр также подписал распоряжение, согласно которому россияне смогут оформлять пособия и социальные выплаты без предоставления справок. Государственные органы, которые отвечают за этот вопрос, в том числе за пособия и выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, будут получать необходимые сведения в ходе межведомственного информационного взаимодействия.