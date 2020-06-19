Активисты ОНФ поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. ФАН-ТВ

Санкт-Петербург, 19 июня. Активисты ОНФ в Петербурге в преддверии парада Победы поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и вручают им памятные подарки. Первым поздравления принял 90-летний Игорь Петрович Виноградов, ветеран ВОВ, сын полка, заслуженный мастер спорта СССР по акробатике. Он и сейчас тренирует молодых спортсменов и ведет активный образ жизни. Годы войны прожил в блокадном Ленинграде. Когда началась война, ему было десять. Тогда же и оказался в боевой части, дивизии Николая Симоняка.

«У нас во время блокады бабушка только скончалась. А мы остались живы все. Генерал-майор Симоняк меня с улицы подобрал, так бы меня вообще не было в живых. А потом, когда они прорывали блокаду Ленинграда, они меня на завод Ленина устроили», — рассказывает житель блокадного Ленинграда Игорь Виноградов.

Сегодня портрет Игоря Виноградова размещен на городском билборде. Там же и надпись: «Я счастливый человек. Бегаю на работу как на праздник». Такие плакаты и билборды с изображениями ветеранов с их девизами и напутствиями располагаются в 11-ти городах нашей страны. Проект «75 правил жизни победителей» организовал ОНФ совместно с Роспатриотцентром.