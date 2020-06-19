В Крыму задержали украинца, пытавшегося незаконно попасть в Россию

Симферополь, 19 июня. Российские пограничники задержали в Крыму украинского гражданина, который пытался незаконно проникнуть на территорию РФ. Об этом сообщили в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ России.

«Не будучи обнаруженным украинскими пограничниками, переправившись через залив Сиваш, мужчина вышел на российскую территорию, где был задержан пограничным нарядом», — указано в сообщении.

При задержанном пограничники нашли ID-карту гражданина Украины. Мужчина 1987 года рождения рассказал, что собирался добраться до Пермского края, где проживают его друзья, сообщает «Царьград».

В пресс-службе уточнили, что украинец является уроженцем Запорожья. Мужчину задержали на 48 часов до выяснения обстоятельств, передает НСН.

Ранее в Крыму задержали гражданина Украины, который незаконно пытался попасть в Россию на заработки. При мужчине находился украинский паспорт, разорванный на две части. Украинец рассказал, что документ порвал его бывший работодатель, у которого он трудился разнорабочим. Мужчину заключили под стражу, также в отношении нарушителя возбудили уголовное дело.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после того, как на Украине произошел государственный переворот. На полуострове провели легитимный референдум, по результатам которого за воссоединение с РФ проголосовали свыше 90% жителей Крыма и Севастополя.