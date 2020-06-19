Уроки Второй мировой: Евгения Пименова о статье Путина в The National Interest

В преддверии юбилейного парада в честь 75-летия Великой Победы — который в условиях «постковидной» реальности состоится 24 июня — президент России Владимир Путин выступил с обширной статьей о главных исторических уроках Второй мировой войны. Важно заметить, что этот программный материал опубликован в американском журнале The National Interest: таким образом российский лидер апеллирует прежде всего к западному истеблишменту, стремясь перевести яростные исторические споры в русло аргументированного и откровенного диалога.

В последние годы информационные баталии на полях исторической памяти становятся все жестче и агрессивнее. В особенности это касается периода 1930–40-х годов — времени становления европейского фашизма и нацизма и последовавшей за этим Второй мировой войны. Этот нарратив стал для коллективного Запада еще одним «фронтом» борьбы против России — ей намеренно и последовательно навязывается комплекс вины, соучастия в развязывании конфликта. Системно ведется работа по «уравниванию» Сталина и Гитлера — дошло даже до печально известной резолюции Европарламента от 19 сентября 2019 года, где СССР прямо назван агрессором, наряду с нацистской Германией.

Или можно вспомнить один из недавних «шедевров» тотального исторического ревизионизма: в официальном твиттер-аккаунте Белого дома появилась запись о том, что «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами». Ну а, к примеру, разнообразные исторические фейки, порождаемые Институтом национальной памяти Украины, и вовсе стали уже «привычным» фоном.

Основное внимание в статье российского президента сфокусировано на проблеме причин и итогов Второй мировой. Причем важно подчеркнуть то, что публикация лишена какой бы то ни было провоцирующей патетики. Так, Путин отмечает: многие обвинения в адрес Сталина справедливы, однако тот видел, что СССР хотят столкнуть лбами с Германией, и пытался выиграть время для укрепления страны. Кроме того, добавляет президент, архивных документов, подтверждающих, что Советский Союз намеревался начать превентивную войну против Германии, — нет.

Как указывает Путин, один из наиболее важных итогов Второй мировой — это создание современной системы международных отношений. Благодаря институтам и принципам, заложенным тогда, до сих пор удается избегать глобального военного конфликта. Тем самым политики, ставящие под вопрос итоги войны, подрывают основы поствоенного мироустройства.

Таким образом вышеупомянутая резолюция Европарламента, по мнению президента, скандальна и чревата реальной опасностью. А Красная Армия — кто бы ни пытался доказать обратное — внесла основной вклад в разгром фашизма. Помимо этого, президент также призвал все страны опубликовать неизвестные прежде документы о предвоенном периоде и предоставить доступ к архивам.

Как представляется, данная публикация — важный и своевременный шаг. Тем более что, кажется, в Европе есть силы, которые начинают осознавать всю опасность тотальной деконструкции истории Второй мировой и стремятся сохранить собственный системный историко-политический нарратив от непредсказуемости размывания.

В этой связи уместно вспомнить, например, недавнюю статью главы немецкого МИДа Хайко Мааса в журнале Der Spiegel, которую он подготовил совместно с известным германским историком Андреасом Виршингом. Политик осудил все попытки найти иных виновных в развязывании Второй мировой войны: единственный виновник, убежден Маас, — это нацистская Германия, которая взяла на себя всю полноту ответственности за планетарную катастрофу. Именно Германия развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу.

Конечно, было бы наивно полагать, что десятилетия планомерной работы с исторической памятью в намеренно антироссийском ключе, которая велась на Западе после распада СССР, теперь канут в Лету как по мановению руки. Кроме того, очевидно, что для стран Восточной Европы, в особенности Польши, государств Прибалтики, а теперь еще и Украины, негативизация образа СССР (и России) является частью их политического дискурса и государственной идентичности.

Тем не менее, представляется, что спокойный и фундированный анализ, представленный в статье российского президента, станет для западного истеблишмента, как минимум, стимулом к глубоким размышлениям.

Автор — политолог, научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО.