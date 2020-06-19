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Роскачество предупредило об интернет-мошенниках в период голосования по поправкам

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Роскачество предупредило об интернет-мошенниках в период голосования по поправкам

Москва, 19 июня. Роскачество призвало граждан быть бдительными в период голосования по поправкам к конституции, поскольку велик риск стать жертвами интернет-мошенников.

Роскачество предупредило, что злоумышленники на фоне важного информационного повода постараются активно создавать фишинговые рассылки, сайты-однодневники о выигрышах призов. Не исключено появление вредоносных клонов приложения «Мобильный избиратель».

«Следите за официальными источниками информации и соблюдайте информационную безопасность», — подчеркнули в организации.

Специалисты посоветовали проверять адреса сайтов, обращать внимание на конструкцию предложений в присланных электронных письмах, не переходить по ссылкам, следить за запросами банковских данных.

Кроме того, Роскачество порекомендовало создать резервную копию важных файлов на случай их потери.

Роскачество предупредило об интернет-мошенниках в период голосования по поправкам

Как напоминает НСН, голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. Его планировали провести еще 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса сроки пришлось сдвинуть.

Генеральная прокуратура России ранее поручила проверить деятельность клонов сайта голосования по поправкам в конституцию. По итогам проверки будет решен вопрос о блокировке интернет-ресурсов и привлечении виновных лиц к ответственности.

Роскачество предупредило об интернет-мошенниках в период голосования по поправкам

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Источник: ТАСС
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