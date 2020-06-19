Роскачество предупредило об интернет-мошенниках в период голосования по поправкам

Москва, 19 июня. Роскачество призвало граждан быть бдительными в период голосования по поправкам к конституции, поскольку велик риск стать жертвами интернет-мошенников.

Роскачество предупредило, что злоумышленники на фоне важного информационного повода постараются активно создавать фишинговые рассылки, сайты-однодневники о выигрышах призов. Не исключено появление вредоносных клонов приложения «Мобильный избиратель».

«Следите за официальными источниками информации и соблюдайте информационную безопасность», — подчеркнули в организации.

Специалисты посоветовали проверять адреса сайтов, обращать внимание на конструкцию предложений в присланных электронных письмах, не переходить по ссылкам, следить за запросами банковских данных.

Кроме того, Роскачество порекомендовало создать резервную копию важных файлов на случай их потери.

Как напоминает НСН, голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. Его планировали провести еще 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса сроки пришлось сдвинуть.

Генеральная прокуратура России ранее поручила проверить деятельность клонов сайта голосования по поправкам в конституцию. По итогам проверки будет решен вопрос о блокировке интернет-ресурсов и привлечении виновных лиц к ответственности.