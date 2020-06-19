Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 25

Федеральное агентство новостей представляет 25-й выпуск рейтинга антироссийских СМИ. Оппозиционные издания распространяли вбросы о том, что надпись «Россия» на Саяно-Шушенской ГЭС смыло в реку, а также сообщали, что российские школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц.

Главные итоги

Возглавляет новый рейтинг «Новая газета», опубликовавшая 83 антироссийских материала (+2 позиции). За ней следом закрепились принадлежащие Михаилу Ходорковскому «Открытые медиа» (79 статей и сомнительный прогресс на две строчки). На третьем месте — «МБХ Медиа» с 70 порочащими Россию материалами (потеря двух позиций).

Фейк — мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

15 июня красноярский информационный ресурс Newslab запустил фейк о том, что огромную надпись «Россия», нанесенную на плотину Саяно-Шушенской ГЭС в честь Дня России, частично смыло в Енисей.

По данным интернет-портала, в процессе создания надписи пошел сильный дождь, который испортил труды 15 художников, нанятых госкорпорацией «РусГидро». Издание снабдило свое сообщение серией фотографий, на которых были видны подтеки краски.

Сообщение сразу подхватили антироссийски настроенные СМИ. Так, издание «Тайга.инфо» выпустило новость с заголовком «Newslab: Надпись «Россия» на Саяно-Шушенской ГЭС утекла в реку». В материале были приведены слова журналистки «РТС Новости Хакасии» Ольги Борловской, заявившей, что «сама идея, конечно, не фонтан».

«По деньгам — 2 млн рублей на одну букву получилось! — сообщила Борловская. — Это ж можно было нескольким детишкам с серьезным заболеванием помочь! Вот тогда бы была гордость за страну! А не от надписи!»

Следующей фейк растиражировала Общественная служба новостей. В статье «Россия» стекла в Енисей: «трагедия» на Саяно-Шушенской ГЭС возмутила соцсети» журналисты привели негативные комментарии пользователей социальных сетей о том, что сама по себе акция ко дню страны была попросту не нужна. Некоторые из комментаторов ставили вопрос об этичности самой идеи нанесения надписи, учитывая аварию 2009 года.

Похожую тактику выбрало издание Info24 в материале «Тонны краски с надписи «РОССИЯ» на Саяно-Шушенской ГЭС стекают в Енисей».

В публикации откровенного вброса отметилось даже украинское издание Politeka. Все отношение к Российской Федерации, конечно же, было отражено в заголовке: «России больше нет»: патриотическая задумка обернулась громким позором, кадры символичного знака». Украинское СМИ также не стало разбираться в сути произошедшего и обратилось за помощью к комментаторам.

«После этого режима не останется ничего живого и неиспоганенного! 9 тыс. литров краски в реку», «Была и сплыла — символично», «Акварелью, что ли, рисовали», «— Наташ, все утекло. — Мы не справились. — России больше нет, Наташ», «Деньги бюджетные освоили. Поставленную задачу выполнили. Молодцы», «Очень символично! Замах на рубль, а удар на копейку», «Такую страну слили», «Надеюсь, прогноз скоро сбудется», «Экосистема Енисея страшно рада», «Она на дне», «Очень хороший знак», — приводит издание комментарии из соцсетей.

Фейк в тот же день опроверг пресс-секретарь филиала ПАО «РусГидро» — «Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего» Алексей Дубовец.

«Сразу могу сказать, что это не так. Я вот ее (надпись. — Прим. ФАН) вижу сейчас, в данный момент. Это неправда», — сказал Дубовец, отвечая на вопрос о якобы смытой надписи.

В подтверждение его слов можно привести видеоролик, опубликованный YouTube-канале «РусГидро».

15 июня «Ведомости» опубликовали новость «Умные камеры будут следить за российскими школьниками», в которой рассказали, что российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц. Отмечалось, что инициатива поможет обеспечить безопасность детей, следить, когда они приходят в школу или покидают ее, а также выявить посторонних в помещениях образовательных учреждений.

По данным издания, заказчиком выступили региональные департаменты образования, а подрядчиком — входящий в госкорпорацию «Ростех» Национальный центр информатизации. Общая сумма контрактов превышает 2 млрд рублей.

Естественно, мимо новости о «тотальной слежке» со стороны государства не могли пройти либеральные СМИ. Так, «Дождь» выпустил сюжет с заголовком «Российские школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц». Журналисты издания добавили, что камеры будут устанавливаться в коридорах, спортивных залах и на лестницах школ, а также за пределами здания.

Расширить сообщение «Ведомостей» решили на «Эхе Москвы». Для этого подопечные Алексея Венедиктова обратились к главе президентского Совета по правам человека Валерию Фадееву, который заявил, что считает необоснованным внедрение камер с функцией распознавания лиц в российских школах.

«Зачем следить за миллионами детей, учителей и родителей и тратить на это огромные деньги?» — задался вопросом собеседник «Эха».

Крайне интересно на фейк в своей статье «Полицейщина — с зеленых соплей: наших детей сызмальства приучают к несвободе» отреагировали оппозиционные «Новые известия». В статье журналисты заявили об «очевидном нарушении государством базовых прав человека» и привели слова общественного деятеля Алены Поповой.

«Российских детей решили с детства приучать к постоянной слежке. На эти цели уже выделили более 2 млрд рублей. Скрывать своих истинных намерений государство не стало и назвало эту систему просто — «Оруэлл». То есть чиновники прямо заявляют о своем желании создать в стране цифровой концлагерь», — сказала она.

Издание подчеркнуло, что чиновники считают россиян стадом, за которым нужно постоянно следить и контролировать. С каждым годом они якобы все больше нарушают право жителей страны на частную жизнь. Таким образом приведенные в рейтинге антироссийские издания намеренно пытались создать вокруг инициативы негативный, раздражающий россиян фон.

Разоблачили фейк все те же представители Национального центра информатизации.

«НЦИ не может подтвердить, что оснастит системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц 43 тыс. школ, и официально опровергает информацию об этом, опубликованную «Ведомостями», — значится в заявлении центра.

При этом в НЦИ подтвердили, что в школы будет поставлено 1 425 систем видеонаблюдения с возможностями компьютерного зрения Orwell 2k и 26,5 тыс. камер в 10 регионов РФ. Но указанная управляющая система не имеет функционала по распознаванию лиц. В центре добавили, что работают строго в рамках закона, а слежка за гражданами — запрещена.



12 июня в социальных сетях Twitter и «ВКонтакте» группы с названием «Троекурово» распространили фотографии, на которых были изображены куриные голени, выкрашенные в цвета российского флага. На упаковке четко различимо название бренда, авторы постов выдавали записи за маркетинговую акцию известной птицефабрики. Они указывали информацию о том, что в продаже необычный товар будет в течение недели, так как приурочен ко Дню России.

Вброс тут же начали распространять российские и зарубежные СМИ. Так, интернет-версия телеканала «Калуга24» опубликовала новость «Красивые ножки цветов триколора» и собрала тысячи просмотров в соцсетях. К чести журналистов, они ограничились лишь описанием события и привели реакцию пользователей Сети.

Дорогие Россияне!

Мы поздравляем вас с великим днём - Днём России!

Наш подарок уникален - красивые ножки цветов триколора! Не удивляйтесь если увидите на прилавках :)

Желаем отлично и вкусно отпраздновать главный день страны!

????????????????????????#троекурово #россияБудущего #деньРоссии pic.twitter.com/r9QvxNmuVG — Троекурово (@troekurovoru) June 12, 2020

Зато отличилось украинское издание Znaj.ua с материалом «Были «ножки Буша», стали триколором — россияне превратили куриные ножки во флаг». В статье журналисты, не проверив дату создания опубликовавших фото аккаунтов, написали, что в День России можно было «увидеть проявления квасного патриотизма».

«В этом смогли отличиться даже поставщики курятины — они покрасили куриные голени в цвета российского флага. К посту действительно прикреплена фотография, на которой можно увидеть раскрашенные неназванными пищевыми красителями приложения. На такую инициативу обратили внимание даже на российских федеральных каналах, но трудно сказать, нашла ли она отклик в сердцах рядовых россиян», — пишет издание.

Позже пресс-служба настоящего «Троекурово» опровергла реальность фотографий. Сотрудники птицефабрики назвали появление записей в Twitter и во «ВКонтакте» информационной атакой и черным пиаром, а также заявили, что аккаунты, разместившие соответствующие сведения, не принадлежат птицефабрике. Компания обратилась с официальным заявлением к подписчикам в социальных сетях.

«Уважаемые потребители, информируем вас о том, что на бренд «Троекурово» в социальных сетях VК.com и Twitter.com ведется информационная атака с аккаунтов «vk.com/troekurovoru» и «twitter.com/troekurovoru». Данные аккаунты не имеют никакого отношения к бренду «Троекурово», — сообщила пресс-служба организации.

Мнение эксперта

С распространением большого количества фейков необходимо бороться при помощи повышения уровня грамотности населения, считает независимый политолог и социолог Алексей Филиппов.

«Мы живем в век максимально доступной информации, но вместе с полезными в Сети распространяется огромное количество ложных данных. Часть из них появляется в результате случайных ошибок или неосведомленности, но некоторые фейки и вбросы запускаются целенаправленно. Опасаться стоит той информации, которая может нанести реальный вред обществу, и таких примеров мы видели много — вспомним тот же пожар в «Зимней вишне» или распространение фейков о коронавирусе», — говорит эксперт.

Бороться с ложью в Сети, по мнению собеседника ФАН, можно двумя способами — повышая уровень грамотности населения (так вырабатывается критическое мышление) и повышая осведомленность через СМИ.

«Но средства массовой информации тоже бывают разными — в этом можно убедиться, изучая рейтинг ФАН. Какие только фейки не появляются на страницах оппозиционных изданий, причем некоторые СМИ так искусно их маскируют, что не каждый человек, даже с критическим мышлением, поймет, что вброс создавался намеренно. И читатели верят, что им рассказывают «правду» о власти, о подвигах оппозиционеров, которые вот-вот победят систему, хотя те занимаются расшатыванием лодки. Нам всем рассказывают о постыдной истории Советского Союза, России, уверяя, что она не такая уж великая и древняя. И когда происходит такой прессинг, невольно возникают мысли о необходимости изменений, чего как раз добиваются наши недоброжелатели», — считает Филиппов.

Именно по этой причине федеральным и патриотическим СМИ необходимо активно выявлять фейки и объяснять своим читателям, почему информацию от оппозиционных изданий необходимо тщательно проверять, желательно не один раз и используя несколько источников.