Вирусолог усомнился в появлении российской вакцины от COVID-19 к концу лета

Москва, 19 июня. Российская вакцина от коронавируса будет создана не раньше следующего года, а пока, чтобы исключить новые вспышки заболевания, необходимо соблюдать карантинные меры. Об этом заявил вирусолог, академик РАЕН, профессор, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн.

Специалист усомнился в том, что качественная вакцина от COVID-19 может появиться уже к концу лета.

«Ожидать какого-то серьезного влияния вакцины на течение заболеваемости COVID до следующего года — это несерьезно», — цитирует вирусолога «Ридус».

По его словам, чтобы препарат повлиял на ход эпидемии, нужна большая партия лекарства. У России есть немалый опыт производства разных вакцин, поэтому она сможет не только обеспечить население, но и помочь другим государствам, уверен Альтштейн.

Ученый отметил, что для коллективного иммунитета к инфекции нужно обеспечить защиту около 50% людей. Пока же вирусолог не исключает появления новой волны заболевания, которая, по его мнению, произойдет осенью. Единственным способом остановить распространение инфекции он считает соблюдение карантинных мер.

Вспышка коронавируса произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Из КНР инфекция быстро распространилась по остальным государствам. Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии. По последним данным, зафиксировано свыше восьми миллионов случаев COVID-19, инфекция унесла жизни более 450 тысяч человек. Наибольшее число заболевших в США, передает «Царьград».

В России выявлена 561 тысяча случаев коронавируса, общее число вылечившихся достигло 313 тысяч, а скончавшихся — 7,6 тысячи.