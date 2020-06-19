Появилось видео с места гибели ребенка от удара молнии в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июня. В Сети появилось видео с пляжа, на котором шестилетний мальчик погиб от удара молнии. Трагедия произошла в Петербурге 18 июня во время грозы.

На кадрах видно автомобиль скорой помощи, стоящий у берега Финского залива. Медики разговаривают с отцом погибшего ребенка.

Напомним, инцидент произошел в четверг около 20.20 в Петродворцовом районе Петербурга возле отеля-ресторана «Домик у причала». Как рассказала очевидица трагедии «Невским новостям», мальчик отдыхал на пляже с родителями, бабушкой и младшим братом. По предварительным данным, проводником для молнии стал зонт, который держала бабушка, находившаяся рядом с погибшим ребенком. Родители и брат мальчика остались невредимы. Обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.