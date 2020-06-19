ФАН показывает, что видит водитель в грозу в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июня. Редакция ФАН предлагает пешеходам, велосипедистам и прочим отчаянным участникам дорожного движения воочию оценить свои силы, прежде чем рисковать и перемещаться в грозу по дорогам города. Регистратор корреспондента ФАН запечатлел, что именно видит водитель автомобиля вокруг себя, когда передвигается в грозу (спойлер — примерно ничего, но найдите на видео велосипедиста). При этом пешеходы, как ни в чем не бывало, бегали по пешеходным переходам среди неработающих светофоров, а велосипедисты буквально играли со смертью, невидимыми тенями бросаясь под колеса автомобилей.

Напомним, в четверг вечером, 18 июня, Петербург потрясли гроза и сильнейший ливень. Были затоплены несколько улиц, под напором воды вылетали люки ливневой канализации, на некоторое время были остановлены электрички. Кроме того, на пляже в Сестрорецке от прямого удара молнии погибли бабушка и ее внук.

Как сообщает Гидрометцентр, в среднем во время дождя в городе выпало 23,5 мм осадков. Больше всего досталось Ломоносову и Петергофу, а также Приморскому району Петербурга. Там количество осадков превысило 30 мм.