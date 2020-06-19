Дочь Ефремова намерена стать опекуном сильно пьющей матери

Москва, 19 июня. Дочь Михаила Ефремова Анна Мария может стать официальным опекуном своей матери Ксении Качалиной, испытывающей проблемы со здоровьем. Об этом заявил представитель дочери актера Владимир Комсолев.

По словам юриста, у Ксении Качалиной имеются проблемы со здоровьем и ей необходимо лечение. При этом обращаться к врачам самостоятельно Качалина не желает.

«Всю заботу за актрисой хочет взять на себя ее дочь, только официально. Опекунство назначается в судебном порядке, для этого необходимо подготовить ряд документов, которые мы уже активно собираем», — говорит Комсолев.

Адвокат говорит, что Анна Мария переживает за биологическую мать, несмотря на то, что между ними довольно натянутые отношения. Он подчеркнул, что Качалиной явно требуется помощь на случай, если у нее ухудшится состояние, а рядом никого не будет.

19-летняя Анна Мария Ефремова ранее говорила о проблемах во взаимоотношениях с биологической матерью. По ее словам, Качалина злоупотребляет алкоголем, а также подвергала ее физическому насилию в детстве.

«Не думаю, что хочу называть ее таким важным словом, как «мать». Совсем не испытываю к ней любви…», — жаловалась Анна Мария.

В эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ продемонстрировали квартиру Качалиной, в которой были разбросаны бутылки, а окурки лежали прямо посреди комнаты.

Ранее Анна Мария Ефремова обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием ее отца. Девушка сказала, что пыталась связаться с родственниками погибшего через его работодателя, но не получила ответа. Она отметила, что не просит прощения для отца, но выражает «сопереживание и сочувствие». По словам дочери актера, ее отец «чувствует себя очень нехорошо».

Общественность убеждена, что Ефремов должен понести справедливое наказание и отправиться в тюрьму. Блогер Вадим Манукян в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему артист не отделается условным сроком.