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Газманов рассказал, как проститутки отблагодарили его за песню «Путана»

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Газманов рассказал, как проститутки отблагодарили его за песню «Путана»

Москва, 19 июня. Российский певец Олег Газманов рассказал, как проститутки отблагодарили его за песню «Путана». Откровениями он поделился на YouTube-шоу юмориста Максима Галкина «Музыкалити».

Трек о нелегкой судьбе женщин, предлагающих услуги эротического характера за деньги, был хитом в 1990-е годы. По словам Газманова, жрицы любви оценили правдивость композиции. Однажды группа из пяти–шести путан подсторожила певца после концерта.

«Подходят и говорят: «Олег, как же ты про нас спел. Не лгал ничего», — рассказал Газманов.

Певец сообщил, что после этого женщины подарили ему гигантский букет.

«Потом сказали, что готовы всю группу обслужить бесплатно», — признался артист.

При этом Газманов не сообщил, воспользовался ли он столь щедрым предложением. Комментируя историю певца, Галкин отметил, что журналисты после такого рассказа могут написать: «Путаны наградили Газманова букетом».

Кроме того, певец подчеркнул, что гордится всеми своими песнями. По словам Газманова, каждая его композиция написана с душой.

Ранее Олег Газманов раскрыл секрет своей бодрости и физической фомы. 68-летний артист признался, что ведет не самый правильный образ жизни — неправильно питается и мало спит. При этом певец отметил, что старается не сидеть на месте и проводить в движении каждую свободную минуту.

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Источник: YouTube-шоу «Музыкалити»
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