Путин в статье про войну призвал к перезапуску глобальной безопасности на Саммите Пяти

Президент России Владимир Путин опубликовал статью, посвященную истории Второй мировой войны и ее урокам для человечества. Сначала текст появился в переводной англоязычной версии на сайте американского журнала The National Interest, а через несколько часов — в оригинальной русскоязычной версии на официальном президентском сайте kremlin.ru.

Следует сказать, что эти версии не идентичны между собой — даже по названию. У англоязычной версии оно звучит как «Vladimir Putin: The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II» («Владимир Путин: реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны», в русской — «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». Существуют и незначительные, обусловленные особенностями перевода и, возможно, редакционной правки со стороны американского издания, текстуально-смысловые различия.

Тем не менее, перед нами — не два разных документа, в которых англоязычному читателю говорится одно, а отечественному — другое. Нет, налицо общий материал важнейшего идеологического и общественно-политического значения. Вот на этом значении и следует сосредоточиться, оставив исследования различий между «орлом» и «решкой» специалистам-«нумизматам»: монета-то в целом одна, и ее актуальная «платежеспособность» никакому сомнению не подлежит, а ценность с течением времени будет только расти.

Вина за войну лежит на всех

Прежде всего, необходимо обратить внимание, что эта статья написана полностью «от первого лица». Причем написана так, чтобы вызвать максимальную эмпатию (то есть внимание и понимание, не-отторжение) у своего читателя, — то, что на Западе уже зафиксировано в формулах «Понять Путина» и, чуть раньше, «Посмотреть в глаза Путину».

Опять же, учитывая колоссальную разницу в менталитете наших соотечественников и западных «партнеров»: в том, как у них «работают мозги», в их системах ценностей и способах действий, — перед автором статьи стояла задача чрезвычайной сложности. Но российский президент, как показывает история, «в это умеет» и с задачей, которая перед ним стояла, справился.

Впрочем, о возможных причинах и следствиях места, времени и целей публикации будет сказано ниже, сейчас же попытаемся «по горячим следам» обозначить главное из того, что Путин сказал миру и России.

«Номером один» в этом списке можно признать тезис о том, что ответственность за возникновение самой грандиозной по масштабам и жертвам войны в истории человечества лежит на всех — в разной мере, но на всех — государствах-участниках этой войны.

«Глубинные причины Второй мировой войны во многом вытекают из решений, принятых по итогам Первой мировой», — напомнил президент России.

Путин подчеркнул, что это — «очевидная вещь», и процитировал оценку Версальского мира 1919 года французским маршалом Фердинандом Фошем: «Это не мир, а перемирие на двадцать лет».

Далее глава государства отметил, что в возрождении немецкого милитаризма и реваншизма после Первой мировой войны заметную роль сыграли Великобритания, США и Франция: как экономически, так и политически. А ключевым моментом для развязывания Второй мировой войны стал Мюнхенский сговор 1938 года, который привел к уничтожению Чехословакии.

«Британия, а также Франция, которая была тогда главным союзником чехов и словаков, предпочли отказаться от своих гарантий и бросить на растерзание эту восточноевропейскую страну. Не просто бросить, а направить устремления нацистов на восток с прицелом на то, чтобы Германия и Советский Союз неизбежно бы столкнулись и обескровили друг друга», — подчеркнул российский лидер.

Более того, в своей статье он фактически поставил вопрос о расширении общепринятых временных границ Второй мировой войны (1939–1945 годы). Путин особо упомянул о том, что Версальская система постоянно нарушалась с начала 1930-х годов (вторжение Японии в Китай, агрессия Италии против Эфиопии и т. д.), но созданная после Первой мировой международная система безопасности, включая Лигу Наций, этим нарушениям не препятствовала.

Очень подробно описана история отношений Польши и Германии, в предвоенное время бывших фактически государствами-союзниками, в том числе — при разделе Чехословакии. Столь же много внимания уделено военно-политической ситуации накануне и во время немецкого вторжения в Польшу. Отмечено, что действия Великобритании и Франции не соответствовали тем обязательствам, которые имелись у них по отношению к Польше.

Путин делает вывод о том, что вся шумиха вокруг «пакта Молотова—Риббентропа» от 23 августа 1939 года, все заявления о «равной ответственности Германии и России за развязывание Второй мировой войны» не соответствуют действительности и являются попыткой фальсифицировать историю. Он подчеркивает: в сентябре 1939-го советское руководство имело возможность отодвинуть западные рубежи СССР еще дальше на запад, вплоть до Варшавы, но приняло решение не делать этого.

Далее речь идет о том, что в период между 1 сентября 1939 года и 22 июня 1941 года Советский Союз не был союзником Третьего рейха, хотя Адольф Гитлер стремился к этому. Так, СССР отказался присоединиться к «Тройственному пакту», а в ноябре 1940 года нарком иностранных дел Вячеслав Молотов по итогам своего визита в Берлин сообщал послу в Лондоне Ивану Майскому:

«Никакого договора в Берлине не было подписано и не предполагалось этого делать. Дело в Берлине ограничилось… обменом мнениями… Немцы и японцы, как видно, очень хотели бы толкнуть нас в сторону Персидского залива и Индии. Мы отклонили обсуждение этого вопроса, так как считаем такие советы со стороны Германии неуместными».

Дискриминация России — это подлость и предательство

Здесь, наверное, стоит отметить, что если бы позиция СССР оказалась иной, если бы Иосиф Сталин действительно пошел на сговор с Гитлером, то история могла бы двинуться совсем по иному пути, поскольку вместо нашей страны следующей жертвой нацистской агрессии, несомненно, стала бы Великобритания. Впрочем, не стоит сетовать на то, что для наших западных «союзников» и «партнеров» все это не имеет никакого значения: «оказанная услуга ничего не стоит», а есть только пресловутые «вечные интересы».

Если исходить из подобной ценностной установки, мы можем лишь молиться за то, что во время советско-финской войны 1939–1940 годов не произошло объединения Франции, Великобритании и Германии против Советского Союза, или что миссия Рудольфа Гесса на Туманный Альбион провалилась. Та же советско-финская война, инкорпорация в состав СССР прибалтийских республик, а также присоединение к нему Бессарабии и Северной Буковины — все это тоже входит в «матрицу» Второй мировой, являясь ее неотъемлемой частью.

Логика обстоятельств сильнее логики намерений, а историю необходимо воспринимать и принимать во всей ее полноте, не пытаясь оценивать прошлое исключительно мерками настоящего времени.

Попытки же фальсифицировать историю Второй мировой войны, умалить и очернить роль в ней Советского Союза и на этом основании дискриминировать современную Россию Путин однозначно и категорично оценил как подлость и предательство.

«Подлость бывает намеренной, лицемерной, вполне осознанной, когда в заявлениях по поводу 75-летия окончания Второй мировой войны перечисляются все участники антигитлеровской коалиции, кроме СССР. Подлость бывает трусливой, когда сносят памятники, воздвигнутые в честь борцов с нацизмом, оправдывая постыдные действия лживыми лозунгами борьбы с неугодной идеологией и якобы оккупацией. Подлость бывает кровавой, когда тех, кто выступает против неонацистов и наследников бандеровцев, убивают и сжигают… Подлость проявляет себя по-разному, но от этого она не перестает быть омерзительной. Забвение уроков истории неизбежно оборачивается тяжелой расплатой», — подчеркнул президент.

Отдельно Путин привел следующие цифры из доклада Международной комиссии по репарациям с Германии во главе с Майским, подготовленного в феврале 1945 года:

«Количество затраченных Германией на советском фронте солдато-дней превосходит это же количество на всех других союзных фронтах, по крайней мере, в десять раз. Советский фронт оттягивал также четыре пятых германских танков и около двух третей германских самолетов».

Путин также отметил, что в целом на долю СССР пришлось около 75% всех военных усилий антигитлеровской коалиции, а всего за годы войны Красная Армия «перемолола» 626 дивизий стран «оси», из которых 508 — германские.

Поэтому он заявил, что считает недопустимым ставить знак равенства между освободителями и оккупантами, а также приравнивать тех, кто запятнал себя сотрудничеством с нацистами, к ветеранам Второй мировой войны. Героизацию пособников нацистов президент России рассматривает только как предательство памяти наших отцов и дедов, как «предательство тех идеалов, которые объединили народы в борьбе с нацизмом».

Саммит Пяти перезапустит систему безопасности

Переходя от исторической повестки своей статьи к актуально-политической, президент России специально отметил, что возникшая после Второй мировой войны Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, с центральной ролью ООН, в отличие от Версальской, обеспечила человечеству мир и развитие в течение вот уже 75 лет, представляет собой квинтэссенцию интеллектуальных и политических исканий нескольких столетий, а потому она, при всех ее недостатках, является той базой, которую необходимо не разрушать, а совершенствовать и развивать.

Поэтому он еще раз повторил тезис о необходимости встречи лидеров пяти ядерных государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН, то есть России, США, Китая, Великобритании и Франции, а также сообщил о том, что Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп и Борис Джонсон — именно в такой последовательности, причем Германия и Япония и даже Индия оставлены Путиным «в стороне», — поддержали идею проведения такого «Саммита Пяти».

Глава государства отметил, что на повестке дня такого саммита будут стоять сохранение мира, укрепление глобальной и региональной безопасности, контроль над стратегическими вооружениями, противодействие терроризму и экстремизму, преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, обеспечение безопасности глобального информационного пространства, а также ряд других актуальных проблем. Он выразил уверенность в том, что саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании — опять же, именно в такой последовательности! — будет способствовать укреплению стабильности и безопасности на планете, процветанию и благополучию всех государств современного мира.

Учитывая «фактор Путина», который, как правило, говорит о возможности какого-либо результата только если он уже достигнут или обеспечен минимум на 99,9%, а также время (накануне 22 июня, дня начала Великой Отечественной войны) и место («мозговой центр» американских ультраконсерваторов, в котором, кстати, была опубликована знаменитая статья Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории») первого выхода в свет его работы, с высокой долей уверенности можно предположить, что договоренность о «Саммите Пяти» уже согласована, а «первая возможность» его проведения может быть каким-то образом приурочена к 75-летию официальной даты окончания Второй мировой войны, дню 3 сентября 2020 года.

По сути, президент России предложил мирный и, что самое важное, открытый перезапуск всей системы международных отношений: прежде всего военно-политических и финансово-экономических, — чтобы угроза «перепоказать» Вторую мировую войну, с ее многомиллионными жертвами и грандиозными разрушениями, была полностью исключена.

Это предложение, как и путинская «Мюнхенская речь» 2008 года, не является пустыми словами. У него есть очень мощное обеспечение на всех уровнях современной политики, включая и военную составляющую, и российско-китайских стратегический союз. Одновременно оно является ответом на предложение Трампа о проведении в сентябре расширенного «антикитайского» саммита «Большой семерки».

Таким образом, можно сказать, что мяч теперь не просто на стороне наших западных «партнеров» — им необходимо вынимать его из собственных ворот и начинать с центра поля, поскольку Путин забил гол в их ворота. Глава государства показал, что Россия больше не будет мириться с исторической и политической клеветой в свой адрес, продолжая выполнять некогда взятые на себя обязательства (в том числе — по оценкам Второй мировой войны) в условиях, когда эти самые «партнеры» продолжают их бесцеремонно и непрерывно нарушать.

Наша страна не намерена следовать по пути «политики умиротворения», которая в свое время привела ко Второй мировой войне. «Третьей мировой» быть не должно, и ее не будет.