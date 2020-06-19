В Госдуме предупредили Украину о последствиях добычи газа у берегов Крыма

Москва, 19 июня. Любые попытки Украины добывать углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресечены, заявил депутат Госдумы, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.

Ранее на Украине сообщали, что «Нафтогаз» собирается возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря. Компания прекратила разработку месторождений вблизи полуострова после воссоединения Крыма с РФ.

«Для решения таких вопросов Украине нужно, прежде всего, осуществить демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав их с РФ. Любая попытка вмешательства будет рассматриваться нашей стороной как акт агрессии против России», — заявил Шеремет.

Он отметил, что вопросы освоения шельфа Черноморского бассейна необходимо решать на уровне министерств иностранных дел двух государств, с учетом статуса полуострова и изменившейся фактической морской границы между Россией и Украиной.

«Все должно происходить цивилизованно, согласно международным нормам, правилам и требованиям», — резюмировал парламентарий.

Напомним, что месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей эксплуатирует компания российская компания «Черноморнефтегаз».

Недавно постпред президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявлял, что российская «колонизация» Крыма является одной из крупнейших проблем, с которыми сталкивается Киев. Он обвинил РФ в «незаконном переселении» на полуостров 300 тыс. граждан с целью «изменения демографического состава населения Крыма».

Москва неоднократно отмечала, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».