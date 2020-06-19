Милонов предложил запретить публикацию астропрогнозов в России

Москва, 19 июня. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил маркировать астрологические прогнозы в СМИ или вовсе запретить их публикацию в России. Соответствующее письмо парламентарий направил главе Роскомнадзора Андрею Липову.

В письме Милонов подчеркнул, что астропрогнозы не основываются на каких-либо научных или хотя бы околонаучных принципах.

«Зачастую, составители подобных колонок публикуют их на основе собственной фантазии или, что хуже, личных мистических убеждений», — возмутился депутат.

По словам парламентария, бывают случаи, когда люди отказываются от правильных поступков после прочтения астрологического прогноза в журнале или бульварной газете. Также в письме, поступившем в распоряжение РИА Новости, Милонов напомнил, что в Сети есть множество сайтов с советами астрологов, «расшифровывающих положение звезд» за деньги.

На основании указанных причин депутат попросил Липова рассмотреть предложение о введении обязательной маркировки для астропрогнозов в СМИ. Как считает Милонов, под подобными сообщениями можно ставить метку государственного образца о том, что «данная информация носит исключительно фантазийный и лживый характер», передает «Царьград».

«Также прошу вас оценить идею о запрете публикации таких прогнозов на территории нашей страны», — написал парламентарий.

Ранее в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» Милонов заявил, что McDonald's должен убраться из России за дискриминацию русских. Возмущение депутата вызвал отказ компании использовать русский язык в электронном меню на Украине.