В Крыму заявили, что не заметили очередного «выхлопа» ЕС в виде санкций

Симферополь, 19 июня. Вице-премьер крымского правительства — постпред Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов назвал продление санкций ЕС очередным выхлопом и глупыми хлопотами, на которые жители полуострова не обращают внимание.

Напомним, что 18 июня Совет Евросоюза продлил на год санкции, введенные после воссоединения Крыма с РФ.

«Крым не заметил очередного выхлопа Евросоюза. Его быстро унесет ветром бурного инфраструктурного развития и все улучшающейся эпидемиологической обстановки на полуострове», — заявил Мурадов.

Постпред подчеркнул, что крымчанам есть чем заняться, «не обращая внимания на глупые хлопоты ЕС», пытающегося навредить сотрудничеству с Россией.

«Как говорится, собака лает, а караван идет», — отметил вице-премьер крымского правительства.

Мурадов отмечает, что сотни европейских политиков и экономистов уже не раз объясняли, что санкции наносят больший вред ЕС, а не РФ. По его словам, антироссийская риторика грозит внести раскол в союзнические отношения между европейцами.

«Да и не время сейчас усугублять отношения со своей ресурсной базой в лице России, которая терпеливо наблюдает, когда же Брюссель завершит свою политику самоуничтожения», — резюмировал политик.

Ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявлял, что в странах ЕС складываются тенденции, позволяющие прогнозировать, что «крымские санкции» в скором времени будут отменены. Он подчеркнул, что некоторые страны, в том числе Италия, неохотно поддерживают антироссийские инициативы Евросоюза.